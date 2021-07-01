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Каллиграфия вилкой: Гипнотирующее мастерство писать красиво


Каллиграфия вилкой: Гипнотирующее мастерство писать красиво

С появлением мессенджеров и Интернета необходимость писать текст от руки сильно сократилась, как и сократилось количество людей, владеющих каллиграфией. Турецкий художник один из тех специалистов, которые доказывают, что красивый почерк — это не дорогая перьевая ручка, а умение, так как настоящий мастер сможет написать с помощью даже самых обычных столовых приборов.

Яци Йолкусу использует обычные столовые приборы для создания великолепных образцов каллиграфии.

Яци Йолкусу использует обычные столовые приборы для создания великолепных образцов каллиграфии.

 
Мастер также, конечно, владеет и обычными инструментами для каллиграфии.

Мастер также, конечно, владеет и обычными инструментами для каллиграфии.

 

Мастер каллиграфии называет себя Яци Йолкусу (Yazi Yolcusu), что, скорее всего, является псевдонимом, так как переводится с турецкого как «текстовый путешественник». Его короткие, всего в минуту длиной, видео, стали настоящей сенсацией в обществе ценителей красивого письма. Еще бы — вместо дорогостоящих перьевых ручек Яци пользуется самыми обычными столовыми приборами: в ложку наливает чернила, а вилкой и ножом вырисовывает вензеля.
Мастер имеет свой узнаваемый стиль.

Мастер имеет свой узнаваемый стиль.

 

При работе вилкой мастер использует сразу все четыре зубчика прибора, что позволяет ему написать весьма характерным и узнаваемым фирменным почерком и стилем.
Каллиграфия столовыми приборами.

Каллиграфия столовыми приборами.

 

Каллиграфия вилкой


 

Любовь - это найти самого себя


 

Алеф


 

Verba volant scribta manent


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Каллиграфия вилкой: Гипнотирующее мастерство писать красиво

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Каллиграфия вилкой: Гипнотирующее мастерство писать красивоПодписаться на мой Instagram
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