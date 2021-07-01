Каллиграфия вилкой: Гипнотирующее мастерство писать красиво

Яци Йолкусу использует обычные столовые приборы для создания великолепных образцов каллиграфии .

Мастер также, конечно, владеет и обычными инструментами для каллиграфии.

Мастер имеет свой узнаваемый стиль.

Каллиграфия столовыми приборами.

Каллиграфия вилкой

Любовь - это найти самого себя

Алеф

Verba volant scribta manent