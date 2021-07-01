Каллиграфия вилкой: Гипнотирующее мастерство писать красиво

С появлением мессенджеров и Интернета необходимость писать текст от руки сильно сократилась, как и сократилось количество людей, владеющих каллиграфией. Турецкий художник один из тех специалистов, которые доказывают, что красивый почерк — это не дорогая перьевая ручка, а умение, так как настоящий мастер сможет написать с помощью даже самых обычных столовых приборов.
Яци Йолкусу использует обычные столовые приборы для создания великолепных образцов каллиграфии.
Мастер также, конечно, владеет и обычными инструментами для каллиграфии.
Мастер каллиграфии называет себя Яци Йолкусу (Yazi Yolcusu), что, скорее всего, является псевдонимом, так как переводится с турецкого как «текстовый путешественник». Его короткие, всего в минуту длиной, видео, стали настоящей сенсацией в обществе ценителей красивого письма. Еще бы — вместо дорогостоящих перьевых ручек Яци пользуется самыми обычными столовыми приборами: в ложку наливает чернила, а вилкой и ножом вырисовывает вензеля.
Мастер имеет свой узнаваемый стиль.
При работе вилкой мастер использует сразу все четыре зубчика прибора, что позволяет ему написать весьма характерным и узнаваемым фирменным почерком и стилем.
Каллиграфия столовыми приборами.
Каллиграфия вилкой
Любовь - это найти самого себя
Алеф
Verba volant scribta manent
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