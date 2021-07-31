Лето, солнце, раскаленный автомобиль: как доехать к пункту назначения и «не сгореть»

Когда за окном палит солнце, то ни для кого нет спасения. Хуже всего в такой ситуации приходится водителям, которые вынуждены в летний зной сидеть в металлическом автомобиле. Очень часто лето злобствует так, что никакая форточка и кондиционер уже не спасают. Хуже всего то, что данная ситуация таит в себе немало опасностей для самих водителей. Разберемся, что нужно сделать, когда за окном намного больше +25 градусов по Цельсию.
Совет первый: помни про тормозной путь
Тормозной путь растет. |Фото: fb.ru.
Про тормозной путь нужно помнить постоянно, однако в жару следует не забыть о том, что он значительно увеличивается под действием объективных факторов. В это время асфальт «плывет», а шины становятся мягче. Конечно, летом все не так плохо, как зимой на льду, однако изменения тормозного пути в жару также стоит учитывать.
Эксперты также напоминают, что при экстремально высоких температурах в летний период чаще всего из строя в автомобиле выходят именно тормоза. На втором месте система охлаждения двигателя, а на третьем (несчастный) кондиционер. Суть в том, что при резком торможении летом тормозная жидкость может вскипать в системе до нескольких сот градусов! В некоторые моменты несвежая тормозная жидкость превращается в газ, после чего машина фактически перестает тормозить.
Примечание: меняйте тормозную жидкость не реже, чем раз в два года, а также регулярно проверяйте состояние резиновых и пластиковых деталей двигателя.
Совет второй: не «насилуй» кондиционер
Поберегите себя и кондиционер. |Фото: yandex.ru.
Во-первых, для того, чтобы кондиционер служил верой и правдой все лето, нужно провести своевременное техническое обслуживание всей системы. Кроме того, важно помнить о необходимости правильного обращения с кондиционером и вентилятором. Во-вторых, нельзя сразу же включать кондиционер на полную катушку и направлять холодный поток на себя. Это может привести к тому, что случится резкий тепловой шок (вплоть до воспаления легких посреди лета!).
Поэтому важно включать кондиционер поэтапно. Разница между температурой воздуха в салоне и воздуха из кондиционера при включении должна составлять 5-6 градусов. Раз в несколько минут температуру можно деликатно опускать. Потоки воздуха из дефлекторов стоит направить на правое и левое стекло соответственно.
Совет третий: больше питья, меньше газировки
Как можно больше воды. |Фото: tyum-pravda.ru.
Летом в жару очень важно как можно больше пить жидкости. Особенно важно это для тех, кто находится за рулем. Если есть возможность, то поездку в экстремальную жару днем лучше отложить или хотя бы перенести на раннее утро или поздний вечер, когда температура воздуха пойдет на спад. Обязательно стоит брать с собой в поездку обычную воду. Вода не должна быть холодной – лучше всего, комнатной температуры.
Важно: не берите в поездку сок или минеральную воду, от них только больше захочется пить. Также не рекомендуется брать с собой сок, во время поездки в жару он может банально испортиться. Газировка в такой ситуации и вовсе должна быть под табу.
Лучше всего наливать воду в термос или стеклянную емкость. Идеальным вариантом также станет некрепкий зеленый чай с добавлением лимона. Пить нужно, не дожидаясь жажды. Лучше всего несколько глотков раз в полчаса.
Важно: если в жаркий день в машине есть ребенок (особенно маленький) помните о том, что детский организм обезвоживается намного быстрее, чем организм взрослого.
И еще: мокрая майка
Этот парень без комплексов и уже знает главный секрет охлаждения тела. ¦Фото: anchorofgold.com.
В самых тяжелых ситуациях отличным решением для спасения себя от жары станет обычная мокрая майка. Хорошенько намочите ее водой, выжмите и наденьте на тело. Мера (как правило) разовая, однако на 30-40 минут можно будет спастись. Если не боитесь «мокрого дискомфорта», который при +30 сойдет на нет в ближайшие минуты.
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