Лето, солнце, раскаленный автомобиль: как доехать к пункту назначения и «не сгореть»

Совет первый: помни про тормозной путь

Тормозной путь растет. |Фото: fb.ru.

Совет второй: не «насилуй» кондиционер

Поберегите себя и кондиционер. |Фото: yandex.ru.

Совет третий: больше питья, меньше газировки

Как можно больше воды. |Фото: tyum-pravda.ru.

И еще: мокрая майка

Этот парень без комплексов и уже знает главный секрет охлаждения тела. ¦Фото: anchorofgold.com.