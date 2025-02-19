Почему многообещающая актриса и блестящая женщина решила быть «просто женой»: Уна Чаплин

Мир мог бы получить еще одну кино-звездочку на закате золотого века Голливуда, и кто знает, насколько долгой и громкой была бы ее слава, несмотря даже на родство с нобелевским лауреатом. Но вместо этого миру была подарена прекрасная история любви, которая на протяжении трех с половиной десятков лет опровергала самим своим существованием все обвинения в неискренности и корыстности.
Чарли Чаплин – до Уны
К моменту встречи Чарли Чаплина и Уны о’Нил ему было уже пятьдесят три. За плечами – непростой путь к признанию, несмотря на раннее начало актерской карьеры и тот факт, что оба его родителя зарабатывали на жизнь сценой. Детство Чарли никак нельзя было назвать безмятежным: отец оставил семью, мать заболела и оказалась в психиатрической лечебнице, а Чаплину и его брату приходилось с раннего возраста зарабатывать себе на жизнь.
До статуса «единственного гения, вышедшего из киноиндустрии», как выразился о Чаплине Бернард Шоу, тоже был долгий путь. Чарли не сразу научился играть перед камерой, а не перед зрителями, некоторое время искал свой образ, чтобы не стать одним из многочисленных героев «комедии пощечин», которыми были заполнены киносеансы начала прошлого века. Личная жизнь Чарли Чаплина тоже не давала скучать ни ему самому, ни тем, кто наблюдал его встречи и расставания со стороны или следил за ними по публикациям в прессе.
Чарли Чаплин - актер, режиссер, сценарист, композитор и продюсер
Впервые он женился в двадцать девять, на момент свадьбы шестнадцатилетняя Милдред Харрис была беременна. С ребенком у пары не получилось, спустя два года состоялся довольно драматичный развод, когда юная миссис Чаплин пыталась через адвокатов наложить арест в том числе и на пленки, отснятые ее мужем, и еще не смонтированную картину «Малыш» пришлось экстренно вывозить. Второй женой стала Лита Грей, тоже шестнадцати лет (Чаплину в тот момент было тридцать пять). Поскольку на этот раз беременности не было, пришлось заключать брак там, где это было разрешено, – в Мексике.
Уна о'Нил мечтала быть актрисой - до встречи с Чаплином
Лита родила двоих сыновей, но и этот брак распался. Долгое время Чаплин жил с актрисой Полетт Годдар, будущей женой писателя Ремарка. Уже после их с Чаплином расставания выяснилось, что в 1936 году они заключили тайный брак. В этом случае возраст жены не был таким возмутительно небольшим, как на предыдущих свадьбах Чаплина, но Полетт все же была намного моложе мужа. В 1942 году, в непростой период жизни, Чарли познакомился с Уной о’Нил – искал актрису на главную роль в своем новом фильме.
Как Уна о’Нил не стала актрисой
Пожалуй, главное, что можно сказать о кинокарьере Уны – это то, что она не состоялась. Дочь писателя Юджина о’Нила, получившего Нобелевскую и Пулитцеровскую премии, Уна не была особенно счастливым ребенком. Отец оставил семью, когда ей было два года; на протяжении всей своей жизни Уна пыталась поддерживать с ним отношения, хотя бы по переписке – почти безуспешно. Детство девочки и ее брата Шейна прошло в Нью-Джерси, в доме родителей матери, а когда Уне было пятнадцать, семья переехала в Нью-Йорк.
Семья о'Нил с маленькой Уной. Источник: irishtimes.com
Там жизнь завертелась – и молодая красивая Уна оказалась в центре внимания артистической тусовки. Выросшая на книгах и фильмах, она мечтала быть актрисой, пробовала себя на сцене, снималась для рекламы косметики, и в какой-то момент задумалась о покорении Голливуда. Для этого нашла агента, которая и организовала встречу Уны с Чарли Чаплином, тот подбирал актеров для экранизации пьесы «Призрак и действительность». Фильм так и не был снят, зато с той первой встречи возникло большое чувство, которое очень скоро привело Уну и Чарли к алтарю.
Эту свадьбу восприняли с недоумением – не только потому, что жених был на тридцать шесть лет старше невесты. Чаплин находился в сложном положении из-за преследований за свои якобы коммунистические взгляды – то был период маккартизма, когда любое сочувствие коммунизму расценивалось как антиамериканская деятельность и подвергалось репрессиям. Вместе с тем, Чаплин безуспешно отбивался от претензий некоей Джоан Бэрри, которая утверждала, что родила от актера сына. Анализы крови исключали такую возможность, но общественное мнение было не на стороне Чаплина.
Чарли Чаплин и Уна. Источник: vintag.es
Отец Уны, Юджин о’Нил, порвал и без того некрепкие отношения с дочерью еще тогда, когда узнал о начале ее карьеры актрисы – в военное время, когда от каждого, по его мнению, требовался более серьезный вклад в жизнь общества. Выбор ею в качестве избранника Чарли Чаплина поставил точку в их отношениях с отцом – впрочем, писателя в те годы уже одолевала болезнь Паркинсона. Он умер в 1953 году, дети о его кончине узнали из газет.
«Всего лишь жена»
А Уна, став женой Чарли, наконец была счастлива. Она немедленно распрощалась с актерской жизнью, отныне и навсегда объявив себя женой Чаплина.Это было необычно – предыдущие жены, да и просто подруги использовали своего знаменитого спутника в том числе и как билет к вершинам славы в киноиндустрии. Чаплину пришлось уехать из США в Европу, доверенность на распоряжение банковскими счетами он оставил Уне. Она организовала переезд, вывезла деньги и имущество и уехала к мужу, а впоследствии отказалась от американского гражданства. У Чаплина, англичанина, его и не было.
В 1975 году Чаплин был посвящен в рыцари, Уна получила титул леди Чаплин. Источник: tumblr.com
Супруги обосновались в Швейцарии, в городке Веве неподалеку от Женевы на берегу озера. Они купили большой дом 1840 года постройки, там Уна создала целый мир, в котором все было устроено для комфортной и спокойной жизни Чаплина. Уна полностью вела дела семьи, занимаясь в том числе и инвестициями. Режим дня в доме был выстроен так, чтобы дать возможность Чаплину творить, сочинять, музицировать. Чаплины почти не вели светскую жизнь, предпочитая как можно больше времени проводить дома, вместе, изредка приглашая гостей.
У Уны и Чаплина было восемь детей, старшая, Джеральдина, стала актрисой; младший, Кристофер, родился, когда его отцу было семьдесят три. Спустя два года он резко сдал, быстро превратившись в больного старика, и Уна фактически заменяла сиделку, обращаясь к той лишь тогда, когда совсем не хватало сил. Часами супруги Чаплины гуляли по набережной, разговаривали, держались за руки, как и всегда. В 1977 году Чаплин умер. Уна пережила мужа на четырнадцать лет.
Жители Веве могли часами наблюдать гуляющих по набережной супругов Чаплин
Лишившись его, она как будто потеряла смысл дальнейшего существования – несмотря на то, что ей по-прежнему предрекали успешную кинокарьеру, решись она на это. Близкая дружба связывала Уну с Труманом Капоте, когда-то именно она подсказала ему образ Холли Голайтли из повести «Завтрак у Тиффани». Некоторое время вдова Чаплина была в отношениях с Дэвидом Боуи, потом – с актером Райаном о’Нилом, с которым даже планировалась свадьба. Но и Уне, и всем окружающим было понятно: вместе с Чаплином ушла часть ее самой, и другого подобного чувства не будет больше никогда.
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