Почему многообещающая актриса и блестящая женщина решила быть «просто женой»: Уна Чаплин

Чарли Чаплин – до Уны







Чарли Чаплин - актер, режиссер, сценарист, композитор и продюсер

Уна о'Нил мечтала быть актрисой - до встречи с Чаплином

Как Уна о’Нил не стала актрисой

Семья о'Нил с маленькой Уной. Источник: irishtimes.com

Чарли Чаплин и Уна. Источник: vintag.es

«Всего лишь жена»

В 1975 году Чаплин был посвящен в рыцари, Уна получила титул леди Чаплин. Источник: tumblr.com

Жители Веве могли часами наблюдать гуляющих по набережной супругов Чаплин