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Сварочная струбцина-зажим для домашней мастерской

Сварочная струбцина-зажим для домашней мастерской

Сварочная струбцина-зажим для домашней мастерской

Многие мастера привыкли пользоваться стандартными F-образными струбцинами. Однако при выполнении определенных работ удобнее использовать специальные приспособления. Например, когда нужно сварить заготовки в трех плоскостях. 

В сегодняшней статье расскажем, как своими руками сделать сварочную струбцину-зажим, которая позволит надежно зафиксировать три заготовки для их дальнейшей сварки. 

Идея изготовления и сборки самодельного приспособления принадлежит автору YouTube канала AX Creates. Берите на заметку. 

Необходимые материалы:

  • листовой металл;
  • профтруба;
  • стальной уголок;
  • круглая трубка;
  • пружина (чем мощнее, тем лучше);
  • болты с гайками. 

В качестве дополнительного прижима для фиксации вертикально установленной заготовки автор решил использовать слесарный зажим-клещи, которые крепятся к стойке струбцины при помощи самодельной петли. 

Основные этапы работ

Металлическая пластина, вырезанная из листового металла, будет выступать в качестве основания для струбцины. Размечаем заготовку и высверливаем в ней отверстия. 

Сварочная струбцина-зажим для домашней мастерской

Далее отрезаем два куска строительного уголка. Привариваем их к основанию под углом 90 градусов по отношению друг к другу.

Сварочная струбцина-зажим для домашней мастерской

Также надо будет приварить к основанию кусок профильной трубы, который будет выступать в качестве направляющей.

 

Сварочная струбцина-зажим для домашней мастерской

Между двумя упорами привариваем к основанию стойку. Предварительно в нижней ее части надо будет вырезать небольшое «окошко». 

Сварочная струбцина-зажим для домашней мастерской

На следующем этапе из уголка и куска профтрубы изготавливаем прижим. Соединяем его с куском трубы, на который надо надеть пружину. Смотрите фото ниже. 

Сварочная струбцина-зажим для домашней мастерской

Сварочная струбцина-зажим для домашней мастерской

Сварочная струбцина-зажим для домашней мастерской

Сварочная струбцина-зажим для домашней мастерской

В завершении останется только сделать самодельную петлю, и с ее помощью прикрепить к стойке зажим для фиксации вертикальной заготовки. 

Сварочная струбцина-зажим для домашней мастерской

Сварочная струбцина-зажим для домашней мастерской

Видео по теме

Изготовление самодельной сварочной струбцины для мастерской во всех деталях показано в авторском видеоролике ниже. 

 

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