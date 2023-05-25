17 величественных горных вершин, которые покорились немногим

Горы зовут и манят, кружа голову своим величием и недоступностью. И на какие риски только не идут альпинисты и скалолазы, дабы покорить вершину. Но как бы прискорбно это не звучало, многие из них так и не приходят к своим целям, становясь жертвами и заложниками гор навечно...
1. Пунчак Джая (4884 м.), Индонезия
Гора Пунчак Джая.
Пунчак Джая является самой высокой точкой между Гималаями и Андами и находится в провинции Папуа в Индонезии. Это одна из знаменитых «Семи вершин» Папуа-Новой Гвинеи, восхождение на которую не свершалось до 1962 года. Мало кто поднялся на эту гору, отчасти из-за политической нестабильности в регионе, но также и из-за её удалённости. Пунчак-Джая – это крутая гранитная стена. Это единственная вершина скалолазания из семи, и для достижения базового лагеря требуется поход через густой лес. Поэтому альпинисты должны быть готовы как к жаре, так и к снегу. Хотя на вершине нет льда, на склонах есть ледники, всячески препятствующие подъёму и спуску.
2. Пунчак-Мандала (4757 м.), Индонезия
Гора Пунчак-Мандала.
Это вторая по величине отдельно стоящая гора в Индонезии (после Пунчак Джая), расположенная в Папуа, на которую восхождение впервые произошло в 1959 году. Через четыре тысячи метров на горе появляется огромный туман, поэтому альпинисты должны быть готовы к условиям плохой видимости. Поэтому восхождения на эту гору, как и на все остальные, подходит для опытных путешественников, которые знакомы с оборудованием для скалолазания. Другим фактором, который увеличивает опасность, являются густые леса в высокогорьях ниже пика, которые чрезвычайно затрудняют навигацию.
3. Маунт-Рейнир (4392 м.), США
Гора Маунт-Рейнир.
Также известный как Такома, это один из самых опасных действующих вулканов в мире, а также это одна из самых ледниковых гор в США, которая, наряду с большой высотой и непредсказуемой погодой, делает её настоящим альпинистским испытанием. Все маршруты для лазания требуют много технических навыков, включая знакомство с таким снаряжением, как ледорубы, кошачьи палки, упряжь и верёвки. Уровень сложности зависит от выбранного маршрута: маршрут Ледника Эммонс относится ко второму уровню и сравнительно легче, а маршрут Либерти-Ридж – к IV-му классу и значительно более опасен из-за лавин и ледяных падений.
4. Гора Святого Ильи (5489 м.), США/Канада
Гора Святого Ильи.
Расположенная на границе Юкона и Аляски, гора Святого Ильи является второй по высоте вершиной как в Канаде, так и в США. Первое восхождение произошло в 1897 году (князем) и лишь спустя столетие было совершено первое зимнее восхождение на гору Святого Ильи. Пик известен своим невероятным вертикальным рельефом: его вершина поднимается до 5489 метров всего за 16 километров, что делает спуск особенно коварным. Хотя это не очень высоко с точки зрения высоты, подъём опасен из-за длительных периодов плохой погоды и отсутствия лёгких маршрутов до вершины.
5. Логан (5959 м.), Канада
Гора Логан.
Самая высокая вершина в Канаде. Гора Логан находится недалеко от границы Юкон-Аляска, а также является исходной точкой ледников Хаббарда и Логана. Температура там очень низкая: когда альпинист достигает плато на высоте пять тысяч метров, температура воздуха составляет около -45 градусов по Цельсию зимой, а летом образуется ледяная шапка. Любой, кто пытается подняться на гору Логан, должен иметь значительный опыт работы с ледниками, особенно в том, что касается спасения расселины и других снежно-ледовых техник (спазмы, самообман, перемещение по леднику с верёвкой), ведь именно холод является здесь тихим и самым опасным убийцей.
6. Денали (6194 м.), США
Гора Денали.
Это самая высокая вершина Северной Америки и одна из самых изолированных вершин на земле. Показатель успешности восхождения на Денали составляет около 50%, и на горе каждый год происходит множество смертей, причинами которых являются высота и экстремальные температуры (они опускаются до -59 градусов по Цельсию). Ещё одним фактором является то, что гора привлекает любителей, которые морально и физически не подготовлены к длительной экспедиции.
7. Серро-Пайне-Гранде (2884 м.), Чили
Гора Серро-Пайне-Гранде.
Серро-Пайне-Гранде является самой высокой вершиной группы гор Кордильеры в Национальном парке Торрес-дель-Пайне в Чили, которая успешно преодолевалась всего лишь четыре раза: в 1957, 2000, 2011 и 2016 годах. Все восхождения были сделаны путём доступа к верхнему ледниковому плато с запада. Восхождение коварно тем, что под снегом могут быть разломы и трещины, поэтому даже опытные альпинисты со сознанием ледолазания сталкиваются со множеством различных трудностей, дабы преодолеть подъём.
8. Серро-Торре (3128 м.), Чили/Аргентина
Гора Серро-Торре.
Эта гора располагается на юге Патагонии, а также находится в Южной Америке, гранича с Чили и Аргентиной одновременно. Она хорошо известна благодаря своеобразному пласту льда, который образовался на её вершине из-за постоянных, сильных и холодных ветров из океана. Опасность восхождения заключается в таянии льдов, а также возможности схода ледяной лавины. Кроме того, было всего несколько случаев, когда альпинисты добирались вершины, поскольку существует не так много путей для подъёма, из-за чего его сложность значительно возрастает.
9. Фитц Рой (3128 м.), Чили/Аргентина
Гора Фитц Рой.
Ещё одна гора на Южном Патагонском ледяном поле. Первое восхождение и подъём на Фитц Рой состоялось в 1952 году с юго-восточного хребта. Лучше всего лазить в летние месяцы южного полушария, с декабря по февраль, и тем не менее, в любое время года альпинисты находится во власти непостоянной патагонской погоды. Финальное восхождение столь же жестоко, как и полезно: здесь нужны специальные навыки, опыт и огромная настойчивость, чтобы выдержать крутые гранитные скалы, скользкие клоны и непредсказуемые погодные условия.
10. Котопакси (Котопахи) (5897 м.), Эквадор
Гора Котопакси.
Котопакси – активный стратовулкан в Андах, и вторая по высоте вершина в Эквадоре. Последнее извержение было в 2016 году, поэтому он был закрыт на год для лазания. Гора имеет некоторые уникальные аспекты своей структуры: у неё один из единственных экваториальных ледников в мире и огромный кратер на её вершине. Первое восхождение и подъём на гору случился в 1872 году. Это место известно многочисленными ледяными склонами и трещинами, которые необходимо пересечь, дабы достигнуть вершины.
11. Сиула Гранде (6344 м.), Перу
Гора Сиула Гранде.
Сиула Гранде является вершиной горного хребта Хуайхуаш в перуанских Андах. У вершины есть многочисленные центральные стены, трудные для восхождения и подъёма. Здесь задействованы как скалолазание, так и ледолазание, а спуск особенно мучителен.
12. Уаскаран (6768 м.), Перу
Гора Уаскаран.
Уаскаран – гора, расположенная в горной цепи Кордильера-Бланка в западных Андах. Это четвёртая самая высокая гора в Южной Америке и самая высокая вершина Перу. Основными трудностями являются трещины, которые печально известны блокированием маршрута, и опасность схода лавин. Ко всему прочему, требуется как минимум неделя акклиматизации и некоторый опыт работы на больших высотах, но само восхождение умеренно затруднено.
13. Охос дель Саладо (6893 м.), Чили/Аргентина
Гора Охос дель Саладо.
Охос дель Саладо – самый высокий действующий вулкан в мире. Этот пик расположен вдоль границы Аргентины и Чили в Андах. Лучшее время для лазания – с декабря по март, но, тем не менее, будет ветрено и сухо. Основными проблема при подъёме являются высота, сильный ветер, местами порывы которого достигают до 80 километров в час и холод, температура которого с каждым приближением к вершине колеблется от минус 25 до минус 30 градусов по Цельсию.
14. Аконкагуа (6962 м.), Аргентина
Гора Аконкагуа.
Аконкагуа – самая высокая гора за пределами Азии, расположенная в Аргентине в Андах. Первое зарегистрированное восхождение произошло в 1897 году по северо-западному гребню, который сейчас считается «нормальным» и не вызывающим сомнений маршрутом пика. Эта гора, пожалуй, самая высокая нетехническая гора в мире, потому что, если вы подойдёте к ней по обычному маршруту, вам не понадобится много оборудования. Но люди недооценивают влияние высоты и погоды, и есть много жертв, несмотря на относительную лёгкость подъёма из-за неблагоприятных погодных условий.
15. Гора Кения (5199 м.), Кения
Гора Кения.
Гора Кения, давно спящий вулкан, является самой высокой горой в Кении и была покрыта ледяной шапкой в течение тысяч лет. Национальный парк охраняет территорию вокруг горы. Большинство вершин на горе Кения были пройдены, даже ледяные маршруты. Батиан – это настоящая вершина горы Кения, которая возвышается над мысом Ленана (самая популярная остановка и самая высокая точка, которую можно получить, не поднимаясь). Ледовые маршруты (такие как Алмазный Кулуар) становятся особенно опасными в настоящее время, так как ледовые уровни отступают, предвещая беду.
16. Килиманджаро (5898 м.), Танзания
Гора Килиманджаро.
Килиманджаро – ещё один спящий вулкан, на этот раз в Танзании, и самая высокая вершина Африки. Он чрезвычайно популярен как место для треккинга и используется с 1800-х годов. Хотя подъём не такой сложный с технической точки зрения, как Гималаи или Анды, низкие температуры, большая высота, сильные ветры могут усложнить подъём и вызвать приступы горной болезни.
17. Гора Винсон (4892 м.), Антарктика
Гора Винсон.
Винсонский массив – это большой горный массив в Антарктике, протяжённостью около двадцати одного километра. Гора Винсон, самая высокая вершина Антарктики, находится на северной стороне этого массива. Первое восхождение произошло в 1966 году, этот пик получил значительное внимание, поскольку он является одним из «Семи вершин». Климат этого пика довольно стабилен, но, как и при любом полярном климате, регион подвержен сильным ветрам и снегопадам. Изоляция, экстремальные температуры и ветры делают этот путь опасным, вызывая сильное обморожение.
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