Паштеты, аисты и мука из каштанов: каким был рацион средневековых европейцев

Кулинария, как и любая сфера деятельности человека, постоянно развивается. Однако этот процесс сопровождается не только приобретениями, но и потерями. Так что нет ничего удивительного в том, что набор продуктов и перечень блюд, доступный нам сейчас, будет сильно отличаться от ранних. Особенно сильно эти различия видны уже в сравении сегодняшнего рациона со средневековым - насколько много продуктов не существовало для людей тогда, настолько же много было знакомых им было утеряно для нас.
Столы в Средние века ломились совсем от других блюд. /Фото: vk.com
В первую очередь, стоит отметить, что сохранившиеся до наших дней исторические источники, по которым можно изучить средневековую кухню, относятся уже к эпохе Возрождения - именно тогда стали получать популярность первые поваренные книги, которые и сберегли для человечества те самые, более ранние рецепты. Известно, что практика коллекционировать последние в специальных книгах зародилась в Италии, а уже оттуда распространилась дальше.
О кухне Средневековья можно судить по источникам эпохи Ренессанса. /Фото: eda-mira.ru
Первым же кулинарным бестселлером может похвастаться Франция - именно там, в Лионе, в 1550 году Бартоломео Сакки составил книгу «De honesta voluptate et valetudine», что переводится как «От доброго удовольствия и здоровья», где было записано множество рецептов, ставших впоследствии фундаментом для формирования классической французской кухни. А когда Екатерина Медичи после своей свадьбы с французским монархом привезла с собой во дворец повара-итальянца, то это стало настоящим толчком к развитию уже высокой кулинарии.
Само собой, рацион простолюдинов всегда коренным образом отличался от меню европейских средневековых аристократов. Впрочем, у них были не только различия, но и общие черты. К последним, например, можно отнести большое количество применяемых специй, представленных чаще всего корицей и имбирём. Разнообразными по рецептуре были соусы, однако что касается вкуса, то традиционными были кислые (их готовили на основе винного уксуса) либо кисло-сладкие (в них добавлялся мёд, а порой и фрукты).
Если соусы - то кислые или кисло-сладкие. /Фото: e-chef.ge
Очень интересные отношения у людей разных сословий в то время было с овощами. Оказывается, если для крестьян и простых горожан они были неотъемлемой частью рациона, то вот представители дворянского сословия очень долго пренебрегали ими, считая, их недостойными для себя продуктами. Аристократы очень ценили и любили есть мясо птицы, причем не привычную нам курицу, а куда более экзотические варианты - лебедь, цапля, павлин, фазан и даже аист.
Аристократы регулярно ели аистов и павлинов. /Фото: snob.ru
И только в XVI столетии, когда стали появляться первые поваренные книги, объясняя пользу и актуальность овощей, знать, наконец, решила обратить внимание на овощи и их благотворное влияние на человеческое здоровье - именно так частично меню простолюдинов стало проникать вначале на дворянские застолья, а оттуда уже в высокую кулинарию. Впрочем, там продолжало главенствовать мясо, которое всегда оставалось ключевым продуктом рациона.
Признание овощей не помешали огромной любви к мясу. /Фото: livejournal.com
Отдельно стоит упомянуть рацион представителей духовенства, потому что он отличался от остальных. Оказывается, среди монахов было очень популярно употреблять рыбу, тогда как мясо оставалось не в чести. Происходило так из-за стремления к аскетизму и смирению: мясо являлось символом богатства и даже агрессии, а потому в монастыре его не ели, считали греховным. Также стол духовенства не обходился без фасолевого супа, овощного рагу и хлеба. А вот сыр, яйца или фрукты попадали в меню значительно реже.
Монахи и в еде предпочитали оставаться аскетичными. /Фото: gotovim-vmeste1.livejournal.com
Что касается средневековых простолюдинов, то у них было на удивление очень разнообразное меню, даже в сравнении со знатью. Мало того, что они не чурались овощей и зелени никогда, они также сами собирали ягоды, грибы орехи, пекли хлеб. Что касается мяса, то в чистом виде оно чаще всего подавалось на праздники, особенно если речь шла о птицах, а вот субпродукты были намного доступнее - из них делали, к примеру, паштеты.
Крестьяне готовили еду из всего, что могли вырастить или собрать. /Фото: stena.ee
Природные катаклизмы и голод и вовсе заставляли людей готовить из всего, что вообще можно было найти: употребляли не только корни растений, но и крыс, а чтобы испечь хоть какую-нибудь сдобы, приходилось перемалывать для муки не дефицитное зерно, а каштаны.
