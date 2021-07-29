Как в Советском Союзе пытались сделать атомолет, который бы утер нос США

Холодная война принесла миру огромное количество очень странных проектов. Одной из первых лихорадочных гонок между СССР и США можно считать попытки создания самолетов на ядерных реакторах. Советский Союз, который поначалу значительно отставал на данном поприще, не жалел на проекты никаких ресурсов.
Проект самолета М-60. |Фото: onliner.by
Ядерное оружие было испытано в самом конце Второй мировой войны. С этого момента в мире началась ядерная эпоха. Супердержавы начали технологическую гонку не только в области оружия, но также в области энергетики и машиностроения. Опьяненные идеей не только военного, но и мирного атома, инженеры США пытались создавать самые разные устройства на цепной ядерной реакции. В 1946 году штаты принимают решение о начале работы над первым ядерным двигателем.
Свинцовая кабина для пилотов. ¦Фото: onliner.by.
Спустя почти 9 лет в небо поднялся первый самолет с ядерной силовой установкой. Тогда она еще не была подключена к моторам полностью и работала лишь в испытательном режиме. Отставание СССР на этом поприще от США было огромным. Работу над крылатой машиной будущего доверили нескольким конструкторским бюро. Сверхурочная работа в них не поощрялась. Она была нормой.
Первый проект был предложен КБ Мясищева. Им стал концепт сверхзвукового бомбардировщика М-60. По сути, речь шла о том, чтобы установить ядерный агрегат на уже существовавший М-50. У самолета были проблемы с расходом топлива, и ядерный реактор мог их решить полностью. Сначала инженеры думали об установке открытого типа, однако быстро стало понятно, что таким реакторам в авиации не место.
Проект М-30. |Фото: fishki.net.
Самолет должен был быть оснащен четырьмя ядерными турбореактивными двигателями, расположенными в хвостовой части. Дальнее шел бомбоотсек, а за ним располагалась свинцовая 60-тонная кабина пилотов. Из-за этого многие функции экипажа следовало переложить на автоматические системы, а отсутствие визуального обзора компенсировать датчиками и перископами. В итоге проект оказался слишком сложным и его закрыли.
Вторым атомолетом СССР должен был стать проект М-30. На самолет хотели установить силовую установку закрытого типа. Проблемы безопасности экипажа при такой конструкции стояли уже не так остро. Проект оказался куда ближе к реальности, однако и он не покинул чертежной доски. Все потому, что началась эпоха ракет.
Остановились на Ту-95. |Фото: ya.ru.
Ближе всех к успеху подошли инженеры КБ Туполева, так как создавали они куда более простую модель. Во-первых, речь шла о конструировании дозвуковой машины. Во-вторых, изобретать новый самолет не было нужды. Достаточно было поставить атомную силовую установку на уже существовавший Ту-95. Главной проблемой было уместить реактор в фюзеляже самолета. Самый скромный реактор на тот момент был размером с небольшой дом.
Денег на проект государство не жалело. Инженер, который находил способ, хотя бы немного сократить массу реактора, получал солидную премию. В конечном итоге конструкторам удалось сделать компактный реактор, соответствовавший всем требованиям защиты. Реактор одобрили и собрали, более того, на испытаниях он работал и вышел на нужный уровень мощности. Но появилась новая проблема.
Ядерный реактор в Ту-95. |Фото: aftershock.news.
Уровень облучения был слишком высок. Люди-пилоты неизбежно бы умерли. Более того, из-за повышенного фона, аппаратура самолета также начинала давать сбои и вела себя непредсказуемо. Тогда в КБ начали работу над созданием новых средств защиты от радиации. Тогда-то и была придумана защита нового типа: свинцовые плиты толщиной 5 см уплотненные 20 см полиэтилена и церезина (вторичный продукт переработки нефти).
Испытания Ту-95 с ядерным реактором начались в 1961 году. За два для полетов пилоты получили облучение 5 бэр. Для сравнения, работники современных АЭС получают облучение в 2 бэр за год работы. Стать на вооружение атомолетам была не судьба. В мире началась эпоха баллистических ракет, и подобные средства доставки бомб остались никому не нужны.
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