10 заблуждений о Средневековье, которые прочно засели в головах обывателей

Период Средневековья длился около 1100 лет (с V до XVI века). Очень часто эта эпоха подвергается осуждению и критике. Людям, которые жили в то время, приписывают невежество, нечистоплотность, склонность к насилию и многое другое. Но так ли это было на самом деле?
1 Миф: люди Средневековья были невежественны и грубы
Кристина де Пизан — французская писательница и поэтесса Средневековья. /Фото: shc.stanford.edu
Это заблуждения было подкреплено некоторыми голливудскими фильмами, в которых было много невежества и средневековых религиозных суеверий. На самом деле, по утверждению историков, философия и наука расцвели именно в те времена. Блестящие умы Макиавелли, Боэция, Данте, Боккаччо, Петрарки — прямое подтверждение этому. Величайшие произведения музыки, искусства, литературы были созданы в средние века. Замки и соборы Европы, построенные в то время, до сих пор поражают своим изяществом и великолепием.
2 Миф: средневековые люди верили, что земля плоская
Николай Коперник. /Фото: 2.bp.blogspot.com
Знаменитый монах Коперник, живший в средние века, задолго до Галилея доказал, что Земля не является центром вселенной. В то время как в Эпоху Просвещения, его последователь Галилей жестоко преследовался за аналогичные убеждения. Мало того, по утверждению современных историков, многие христианские ученые того времени признавали сферичность Земли и знали ее приблизительную окружность.
3 Миф: женщины подвергались угнетению
Жанна д'Арк — величайшая женщина своей эпохи. /Фото: yt3.ggpht.com
Это заблуждение процветало в 70-х годах прошлого столетия. Однако история жизни известных женщин той эпохи свидетельствует об обратном. К мнению Хильдегард фон Бинген прислушивались лорды, короли и даже Папа. Она была признанным эрудитом своего времени, а ее сочинения и музыка популярны и в наши дни. Св. Жанна д'Арк подчинила себе всю французскую армию. Признанным женщиной-лидером также считается королева Елизавета I. Вместе с тем, в кодексе средневековых рыцарей было указано, что к любой женщине вне зависимости от сословия необходимо относиться с уважением и почтением.
4 Миф: эпоха великого насилия
«Аугсбургское исповедание» Себастьян Вранкс. /Фото: cont.ws
Насилие было во все времена, но утверждать, что в Средневековье его было много — великое заблуждение. В некоторых кинофильмах и книгах нам пытаются представить инквизицию как страшное орудие смерти, сметающее все на своем пути. По статистике за 160-летний период на 45000 судебных процессов приходилось только 826 казней. Это ничтожно мало по сравнению с теми зверствами, которые творили Мао, Гитлер и Сталин. Серийные убийства также были редкостью в средние века. Известны всего лишь два серийных убийцы тех времен: Жиль де Раис и Элизабет Батори.
5 Миф: жизнь крестьян состояла только из тяжелой работы
Рыцарский турнир. /Фото: craftsandtribes.com
Единственный способ заработать на пропитание для своей семьи у крестьян Средневековья была обработка полей. Это был тяжелый труд. Но вместе с тем, в те времена регулярно проводились светские и религиозные фестивали, где люди могли отдохнуть и повеселиться. Развлечения состояли из танцев, выпивки, турниров и игр. Многие игры дошли и до нашего времени: кости, шашки, шахматы, блеф слепого и многие другие. Это была прекрасная возможность для крестьян отвлечься от тяжелого труда.
6 Миф: средневековые люди не мылись
Здание средневековой бани. /Фото: fakeoff.org
Это не только тотальное заблуждение, но и миф, породивший целый ряд ложных убеждений. Считалось, что церковный ладан якобы специально создали, чтобы нейтрализовать запах от немытых тел. К той же категории относится миф о вступлении в брак в июне или мае потому, что только в эти месяцы люди мылись. Все это не соответствовало действительности. Самое красноречивое подтверждение чистоплотности средневековых людей в латинском утверждении: «Охотиться, играть, мыться, пить, - это жить!» (Venari, ludere, lavari, bibere; Hoc Est Vivere!). В большинстве средневековых городов были бани. Чистота и гигиена ценились превыше всего. Купание даже включалось в различные церемонии, как например, рыцарские турниры.
7 Миф: крестьяне жили в домах с соломенными крышами, где водились различные насекомые и животные
Вот так выглядит соломенная крыша. /Фото: easyroofing.co.uk
Крыши домов представляли собой не пучки соломы, брошенные сверху палок, а плотный плетеный ковер. Этот факт показывает, что птицам и другим существам трудно было проникнуть внутрь жилища. В то же время, средневековые люди также боролись с непрошеными «гостями», как наши современники борются с тараканами или мышами. Следует отметить, что соломенные крыши также были во многих замках. В английских деревнях до сих пор сохранились дома с крышами из соломы.
8 Миф: бедняки постоянно голодали
Средневековая трапеза. /Фото: i.pinimg.com
Это утверждение не совсем соответствует действительности. В раннем Средневековье бедные люди питались в основном зерновой и растительной пищей. В более поздний период на их столах появились мясные продукты. Ежедневный рацион крестьян, работавших физически, состоял из свежей каши, вяленого или сушеного мяса, фруктов, сыра, хлеба и пива. За обеденным столом нередко встречались блюда из гусей, голубей, утки или курицы. Некоторые крестьяне держали пасеки. И мед был постоянным угощением на их столах.
9 Миф: не было доступа к Библии
Библия. /Фото: ndr.de
В средние века все книги писались от руки. Это требовало много времени и сил. Поэтому ценность таких рукописей была очень высока. Ввиду этого Библию хранили в специальном помещении, но это не означало, что люди не могли слышать слово Божье. Ежедневно на мессе Библию читали вслух.
10 Миф: распространенная смертная казнь
Смертная казнь через повешение. /Фото: i.ytimg.com
В Средневековье было очень справедливое правосудие. Смертная казнь назначалась в исключительных случаях: поджог, убийство, измена. И лишь только на закате правления Елизаветы I люди стали использовать смертную казнь для избавления от политических оппонентов. Публичные казни были для бедных людей, богатых преступников казнили не публично.
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