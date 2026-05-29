Можно ли открыть дверь выстрелом в замок, как часто показывают в кино

Очень часто в художественных фильмах приходится видеть, как кто-то лихо открывает запертую дверь, просто выстрелив в ее замок. Зная о том, что сценаристы и режиссеры очень любят «привирать» в боевиках, встает закономерный вопрос: а можно ли сделать что-то подобное в реальной жизни и при этом добиться такого же результата, как и в кино?
Выстрел ничем не поможет. /Фото: zbroya.info.
Ответ будет меняться в зависимости от того, о каком замке идет речь. Если выстрелить в навесной замок пулей представительного калибра, то его вполне себе может сорвать с петель. Однако, здесь нужно сказать, что многие подобные замки отлично снимаются монтировкой, молотком или отверткой. Кроме того, стрелять в подобные предметы достаточно рискованно. Все по причине того, что существует представительная вероятность рикошета пули.
Чаще всего используют таран. /Фото: twentysix.ru.
Если же речь идет об обычных замках, сидящих в теле двери, то выстрел в такой замок скорее всего ничего не даст. Пуля просто застрянет в двери или замке. Более того, она может значительно осложнить дальнейшее открытие. Кроме того, никуда не исчезает вероятность рикошета боеприпаса от металлического изделия.
Используется даже взрывчатка. /Фото: livejournal.com.
Что же касается выстрелов по дверям в целом, то один действительно делаются. В специальных службах для этого используются помповые ружья 12 калибра со специальными боеприпасами. Кроме того, стреляют в абсолютном большинстве случаев не по замкам, а по дверным петлям. Это позволяет намного проще и быстрее устранить преграду на своем пути.
Двери открывают без стрельбы. /Фото: inaktau.kz.
Помимо этого, в распоряжении сотрудников специальных служб имеет еще много других «стенобитных» аксессуаров для вскрытия дверей. Чаще всего в наше время используются обычные ручные тараны. С их помощью наносятся сильные удары по двери в область замка, что позволяет просто выбить всю конструкцию и войти в помещение без особого труда. В случае с металлическими дверями сотрудники правопорядка используют специальные пилы. Реже всего в дело пускаются взрывные устройства небольшого заряда с направленным действием.
