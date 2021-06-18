Как можно использовать старую посуду

В каждом доме найдется немало посуды, которая не используется или с течением времени утратила свой первоначальный вид.

Но некоторые предметы могут быть дороги как память, поэтому избавиться от них не поднимается рука.

Совсем необязательно списывать старую посуду со счетов. Ведь из нее можно сделать множество симпатичных и полезных вещей.

1. Вместо цветочных горшков

Декор из старой посуды: емкости для растений.

Цветочные горшки - традиционное украшение дома. Оживить интерьер помогут горшки, сделанные из керамических чашек.

2. Время посуды

Необычный циферблат часов.

Часовой механизм для необычных часов можно купить в магазине, который специализируется на продаже товаров для рукоделия. Вариантов оформления - множество: от лаконичных часов в виде тарелки до двенадцати чашек, выполняющих роль цифр.

Часы из тарелки.

3. Птичья радость

Декор из старой посуды: кормушка для птиц.

Садовый декор из старой посуды всегда выглядит эффектно. При этом может быть и полезным: из чашки с блюдцем легко сделать кормушку для птиц.

4. Изящная ваза

Ваза из старой посуды.

Декор из старой посуды может быть функциональным. Например, если сделать из склеенных бокала и тарелки вазу.

5. Миниатюрный природный уголок

Украшение для сада и квартиры из старой посуды.

Чайник из прозрачного стекла становится миниатюрным декоративным аквариумом. Держать в нем рыб необязательно. А высадить мелкие растения - более рациональное решение.

6. Пестрая мозаика

Мозаика из керамических черепков.

Мозаика из битой посуды может использоваться так же, как и обычная. Например, для декора цветочных горшков.

7. Декоративные системы хранения

Польза от старой посуды может быть очевидной.

Половинки чашек, приклеенные к плоской основе, станут не только миниатюрной системой хранения, но и украшением жилого пространства.

8. Необычный цветник

Использование старой посуды на даче.

Крупная посуда может быть использована в качестве емкостей для выращивания цветов на даче.

9. Для рукодельниц

Подушка для иголок в старой чашке.

Стандартная текстильная игольница, положенная в чашку, станет милым и функциональным декором любого помещения.

10. Украшение праздничного стола

Подставка для фруктов и сладостей из посуды.

Обычный подсвечник и старая керамическая посуда - это все, что нужно, чтобы сделать новое украшение стола. Детали можно склеить между собой при помощи клея "жидкие гвозди".

11. Керамический подсвечник

Свеча в чашке.

Подсвечник из старой чашки выглядит более чем эффектно. Воск можно получить, расплавив несколько заводских свечей, а фитиль изготавливается из натуральной пряжи или толстой хлопковой нити.

12. Вместо обычной плитки

Интересный кухонный фартук.

Кухонный фартук, собранный из керамических черепков, становится изюминкой интерьера кухни. Укладывают его по той же технологии, что и обычную плитку.

13. Вешалка, которую запомнят гости

Оригинальная вешалка из столовых приборов.

Алюминиевые столовые приборы удобны в работе с ними. Просверлить в мягком металле отверстие, согнуть ложку или вилку достаточно просто.

14. Да будет свет

Люстра, украшенная посудой.

Даже самая обычная люстра способна стать дизайнерским предметом интерьера, если абажуры в ней заменить старой посудой.

15. Красивое ограждение для клумбы

Декор для клумбы из старой посуды.

Ограждение для клумбы из вкопанных в землю тарелок прослужит довольно долго. А сделать его под силу даже ребенку за считанные минуты.

16. Просто декор

Посуда может быть декором в чистом виде.

Элементы старинных сервизов, доставшихся от бабушки, могут стать самостоятельным декором. Совсем необязательно, чтобы все чашки и тарелки были одинаковой расцветки. Наоборот, разная посуда будет выглядеть интереснее.