10 звезд, которые опозорились из-за неправильно выбранного наряда

Не стоит забывать, что знаменитости — простые люди, с которыми, как и с нами, иногда случаются конфузы. Никто ведь не застрахован от неприятностей. Отличие только в том, что на них практически всегда направлены камеры, поэтому об их неприятностях узнает весь мир. В нашей подборке звезды, которые попали в неловкую ситуацию, потому что ошиблись с выбором наряда.
Эмма Уотсон показала нижнее белье на премьере «Гарри Поттер и Принц Полукровка», когда пыталась приподнять платье.
Еще один конфуз на премьере фильма «Хорошо быть тихоней».
Дженнифер Лоуренс — королева неловких ситуаций на красной дорожке. Актриса порвала платье на премии SAG Awards.
На церемонии «Оскар» в 2014 году актриса была в роскошном красном платье от Dior, но оступилась и упала.
А все началось с в 2013 году на церемонии «Оскар», куда актриса пришла в белом платье из коллекции Dior Haute Couture.
На Каннском кинофестивале в 2005 году Софи Марсо подвела соскользнувшая бретелька, которая обнажила грудь.
А тут Софи на Каннском фестивале 2015 года.
София Вергара выбрала слишком узкое платье для церемонии Эмми 2012.
СМИ не могди обойти стороной этот случай.
Итальянская актриса Заина Дриди попала в неловкую ситуацию из-за сильного ветра.
Очень неудобное платье Рианны.
Вера Брежнева на премии телеканала муз-тв в 2010 году. Наверное, она выбрала слишком короткое платье…
Белла Хадид очень рисковала, выбирая это платье для Каннского фестиваля 2016.
Джулиана Мур ошиблась с выбором босоножек для Канн 2013 года.
А вот с таким макияжем появилась Дженнифер Лопес на одном из вечеров. Визажисты явно сделали что-то не так…
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