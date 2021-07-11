10 звезд, которые опозорились из-за неправильно выбранного наряда

Не стоит забывать, что знаменитости — простые люди, с которыми, как и с нами, иногда случаются конфузы. Никто ведь не застрахован от неприятностей. Отличие только в том, что на них практически всегда направлены камеры, поэтому об их неприятностях узнает весь мир. В нашей подборке звезды, которые попали в неловкую ситуацию, потому что ошиблись с выбором наряда.







Эмма Уотсон показала нижнее белье на премьере «Гарри Поттер и Принц Полукровка», когда пыталась приподнять платье.







Еще один конфуз на премьере фильма «Хорошо быть тихоней».







Дженнифер Лоуренс — королева неловких ситуаций на красной дорожке. Актриса порвала платье на премии SAG Awards.











На церемонии «Оскар» в 2014 году актриса была в роскошном красном платье от Dior, но оступилась и упала.







А все началось с в 2013 году на церемонии «Оскар», куда актриса пришла в белом платье из коллекции Dior Haute Couture.







На Каннском кинофестивале в 2005 году Софи Марсо подвела соскользнувшая бретелька, которая обнажила грудь.







А тут Софи на Каннском фестивале 2015 года.







София Вергара выбрала слишком узкое платье для церемонии Эмми 2012.







СМИ не могди обойти стороной этот случай.







Итальянская актриса Заина Дриди попала в неловкую ситуацию из-за сильного ветра.

Очень неудобное платье Рианны.Вера Брежнева на премии телеканала муз-тв в 2010 году. Наверное, она выбрала слишком короткое платье…Белла Хадид очень рисковала , выбирая это платье для Каннского фестиваля 2016.Джулиана Мур ошиблась с выбором босоножек для Канн 2013 года.А вот с таким макияжем появилась Дженнифер Лопес на одном из вечеров. Визажисты явно сделали что-то не так…Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)