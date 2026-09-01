Какие ошибки нужно избегать, чтобы квартира не стала меньше

Чтобы маленькая комната выглядела больше, нужно покрасить стены в белый. Именно так считает большинство людей, которые делают ремонт самостоятельно. Однако на деле все не так однозначно. Кроме цвета стен, есть и другие важные факторы, которые влияют на визуальное восприятие комнаты.



Ошибка 1: Много мебели

Ошибка 2: Один светильник

Ошибка 3: Большое количество принтов

Ошибка 4: Разные напольные покрытия

Ошибка 5: Открытые системы хранения

Ошибка 6: Один цвет

Кресло из спальни можно убратьСкупать всю подряд мебель в магазине – не слишком хорошая идея.Да, вам нужен диван, кровать, шкаф для хранения вещей и ряд других предметов интерьера, но прежде чем оформлять заказ, нужно оценить масштаб своей квартиры и проанализировать образ жизни жильцов.Так, например, если вы не работает дома, вам не понадобится рабочий стол, а вместо классического журнального столика можно купить приставную модель, которая займет гораздо меньше места. В маленькой спальне лучше отказаться от прикроватных тумбочек, заменив их на настенные полки, а в маленькой кухне можно организовать барную стойку из подоконника.Даже если комната большая, важно оставлять свободное пространство, чтобы ничего не мешало передвижению и не давило морально. Исследования показывают, что в захламленном помещение мы не можем расслабиться и чувствовать себя комфортно. Еще один важный момент – отодвигайте мебель от стен, хотя бы на десять сантиметров. Так вы сделаете интерьер более динамичным.Свет должен быть в каждой зонеЕще 10 лет назад было нормальным использовать одну люстру в комнате. Ее вешали в центре потолка в надежде, что света лампочек хватит для полноценного освещения всего помещения. Сейчас это моветон. Дизайнеры не устают повторять: в комнате должно быть несколько сценариев освещения.• Во-первых, это помогает избежать темных углов.• Во-вторых, можно подсветить только одну зону, вместо всей комнаты, например, включить свет над обеденным столом.• В-третьих, у вас получится создать соответствующее настроение: чтобы расслабиться и почитать книгу в тишине, включите бра в изголовье кровати, а чтобы пообщаться в гостиной с друзьями – центральную люстру и точечные светильники в поддержку.Пары лаконичных принтов будет достаточноС принтами нужно быть осторожными. В каталогах и на образцах в магазинах они выглядят очень стильно и привлекательно, но в квартире могут создать настоящий хаос, особенно если вы выберете несколько узоров, которые плохо сочетаются друг с другом. В итоге интерьер будет выглядеть не только безвкусным, но и перегруженным. Соответственно, комната будет казаться маленькой и тесной.Чтобы избежать такого исхода, подберите один-два принта – больше не нужно. Наиболее выигрышно они будут смотреться на нейтральном фоне, например, белом, сером, бежевом, нежно-голубом. Присмотритесь к абстракциям, цветочным узорам. Что касается анималистичных принтов, то они достаточно агрессивные, и с ними легко переборщить.Проследите, чтобы рисунок повторялся в нескольких зонах. Например, если вы будете делать акцентную стену, положите на диван пару декоративных подушек или повесьте шторы с таким же узором. Так принт не будет выглядеть чужеродно и гармонично впишется в интерьер.Выберите одно напольное покрытие для всей квартирыВ целом, это логично – укладывать в комнатах разное покрытие: в ванной и на кухне – плитку, в гостиной ламинат. Но не стоит абсолютно для каждого помещения выбирать что-то свое – так вы разобьете квартиру на маленькие части, она не будет выглядеть просторной и целостной.Дизайнеры рекомендуют делать выбор в сторону износостойкого ламината. Его можно использовать абсолютно в любой комнате, даже в прихожей и в ванной – главное, чтобы он был с высоким показателем прочности и устойчивости к воде. Когда напольное покрытие плавно переходит из одной комнаты в другую, квартира визуально кажется больше.Вместо открытых полок – стеллаж с корзинамиВ открытом типе хранения нет ничего плохого – наоборот, оно помогает держать под рукой вещи, которыми вы пользуетесь каждый день. Но делать ставку только на него – плохая идея. Переполненные полки, столы, тумбы создают хаос и визуальный шум: в комнате постоянно царит бардак, она кажется маленькой и тесной.В ящиках и за закрытыми дверцами гораздо проще спрятать вещи. Плюс там не нужно 24/7 поддерживать идеальный порядок, как на открытых поверхностях. Если же у вас нет места для большого комода или шкафа во всю стену, можете использовать стеллаж с корзинами – это вариант комбинированного хранения, который также идеально подойдет для зонирования комнаты. Используйте коробки, контейнеры органайзеры, чтобы спрятать там часть вещей – это существенно упростит уборку и поможет поддерживать порядок на полках.Синие акценты добавят кухне динамикиИспользовать один цвет, чтобы визуально увеличить комнату – рабочий прием. Но будьте готовы к тому, что готовый интерьер получится блеклым и плоским. Белые стены, потолок, мебель, текстиль…Каждый раз, когда вы будете сидеть в гостиной, вам будет казаться, что вы в больнице. Не слишком хорошие ощущения, правда?