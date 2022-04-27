Истязания мясом, солью и не только: Как мучили людей, не прибегая к орудиям пыток

Пытки без телесных увечий. | Фото: biletservis-tomsk.ru.
Люди до сих пор ужасаются, читая о средневековых орудиях пыток, которыми истязали несчастных жертв. Но также имели место и другие методы пыток, которые не оставляли явных следов на теле человека, но при этом лишали их жизни или подавляли личность. Как людей уничтожали продуктами и бессонницей – далее в обзоре.
1. Пытка солью
Пытки солью. | Фото: veryscary.ru.
Пытки солью подразумевали отнюдь не посыпание ею ран жертвы, а намеренное кормление ею. В Древнем Китае этому истязанию подвергались «подельщики соли» - те, кто добавлял в соль разные примеси, чтобы увеличить ее вес. Провинившихся кормили очень соленой едой, при этом практически не давая пить.
В современном Китае об этой пытке не забывают. В 2000 году в тюрьму попала диссидентка Юань Юйчунь. Заключенную кормили чрезвычайно соленой пищей, а потом в течение недели вливали крахмал с добавлением соли. Женщина вспоминала, как ее тело одеревенело, потемнело, а из носа капала соленая слизь. Ее повезло, власти решили, что она вот-вот впадет в кому и выпустили на свободу, ведь видимых повреждений от пыток видно не было.
2. Пытка водой
Маска с воронкой для пытки водой. | Фото: img-fotki.yandex.ru.
Американские солдаты пытают филиппинца. | Фото: coollib.com.
В Средневековье, помимо изощренных колющих и режущих орудий пыток, применялась «гуманная» воронка, через которую жертве заливали воду в организм. Пытка могла проходить в несколько подходов. Переизбыток воды в организме вызывал у истязаемого болевые ощущения в желудке, приводил к нарушению водно-солевого обмена, отекам, рвоте, судорогам и смерти. Кстати, этот вид пыток имел место всего несколько десятилетий назад.
3. Пытки вареным мясом
В Китае заключенных пытали вареным мясом. | Фото: zabava-4u.ru.
Китайцы оказались весьма изобретательными относительно пыток продуктами. Еще один способ пищевого истязания – это вареное мясо. Провинившегося сажали у тесную клетку и кормили только постным вареным мясом и водой. Человек так питался на протяжении месяца, а затем умирал. Ученые объясняют это тем, что китайцы в основном ели пищу растительного происхождения, а только лишь с мясом их желудок не справлялся, нарушалась выработка ферментов, необходимых для усвоения мяса. К тому же для нормального переваривания организму необходимо движение, а тесная клетка не позволяла жертвам двигаться.
4. Пытка куриными яйцами
Сырые куриные яйца часть использовали в качестве орудия пытки. | Фото: ferma-biz.ru.
Куриные яйца также в свое время были орудием пытки. Жертве в пищевод вставляли широкую трубку и проталкивали туда несколько целых яиц. Желудок не мог переварить их, т. к. скорлупа практически не подвергается ферментации, и яйцо продолжает передвигаться по кишечнику, приводя истязаемого к мучительным болям. Разбить плотное яичко внутри организма не представляется возможным. К тому же яйца препятствуют выходу остальных продуктов жизнедеятельности естественным путем, и человек испытывает сильные боли и мучения, вплоть до летального исхода.
5. Пытка бессонницей
В подвалах НКВД любили устраивать «бессонные недели». | Фото: biletservis-tomsk.ru.
В XX веке очень любили пытки бессонницей. Человека доводили до состояния, при котором он признавался в чем угодно, при этом не было факта физического насилия. Из истории известно, что в подвалах НКВД очень любили устраивать подозреваемым «бессонные недели». Допросы не прекращались ни на минуту, а арестованные не могли уснуть. Даже самые стойкие духом «ломались» и подписывали все, в чем их обвиняли. Доказано, что полный сбой организма начинается после 72 часов бодрствования. Нервная система не выдерживает, т. к. не получает нужной «перезагрузки» в виде сна. У человека теряется способность осознания реальности и вымысла, а защитные функции организма проявляются в том, что необходимо сделать все, что угодно (в том числе и подписать любую бумагу), лишь бы наступил скорее сон.
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