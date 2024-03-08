Как сделать ремонт с минимальными расходами

Даже стильный интерьер со временем хочется освежить, внести что-то индивидуальное и добавить современных трендов. О том, как обновить окружающее пространство с минимальными вложениями, рассказываем вместе дизайнером Иолантой Федотовой.







Хитрости косметического ремонта

Гостиная

Спальная комната

Кухня

Ванная

Ищем референсы и воплощаем их в жизнь

Перекраска, перетяжка, переделка — самые доступные способы изменить интерьер. Достаточно выбрать один элемент интерьера и с минимальными вложениями улучшить его внешний вид. Этот способ прекрасен не только своей экономичностью, но и простотой. Вы можете проявить свою фантазию и придать квартире индивидуальности.Самый простой способ обновить гостиную — перекрасить стены. Если у вас обои с узором или рисунком, то лучше перекрасить их в один тон. Так комната не только обновит свой внешний вид, но и визуально станет просторнее. Тратить много средств и сил на подготовку стен необязательно: краску можно нанести прямо на любые обои — виниловые и бумажные. Главное — убедиться, что они хорошо приклеены к стене. Рекомендуем выбрать нейтральные оттенки — белый, бежевый или серый.Чтобы интерьер стал интереснее и свежее, нужно изменить его главные составляющие. Больше всего пространства в комнате занимают мебель, двери и окна. Их также можно перекрасить или заменить. Например, если у вас лакированная советская мебель, ее можно покрасить с помощью специальной краски. Двери можно покрасить или полностью заменить фурнитуру.В гостиной также можно добавить небольшие предметы интерьера. В этом помогут журнальные столики, полки, пуфики, ковры, а также различные декоративные элементы. Белые картины с фактурной штукатуркой могут преобразить интерьер. Текстиль играет очень важную роль в интерьере. Достаточно приобрести новые чехлы на подушки, постелить новый ковер, заменить шторы на более современные и недорогие варианты. Однако важно помнить, что яркий, акцентный цвет в интерьере должен занимать примерно 30% от общего пространства, иначе он будет перетягивать на себя слишком много внимания. На зиму можно выбрать мягкие, пушистые чехлы на подушки: они будут смотреться очень интересно, при этом создавать уют и тепло. На осень рекомендуем обратить внимание на коричневые и оранжевые оттенки — это позволит быстро сменить интерьер под время года и под настроение.В спальне тоже можно перекрасить стены, заменить текстиль и напольное покрытие, а также обновить мебель. Но также добавляется важный элемент — кровать. Ее можно полностью заменить или же придать свежести некоторым ее элементам. Если ваша кровать кажется вам устаревшей, можно оставить ее каркас, но при этом сделать новое современное изголовье. Также можно перекрасить старые тумбочки, добавить на них рифленые панели или использовать технику декупажа.Обновить стены можно не только с помощью перекраски, но также посредством декора. Можно приобрести рамки с сухоцветами или интересные модульные изображения, а также разместить на стенах деревянный декор, который будет интересно смотреться в интерьере. Советуем изменить освещение. При этом не обязательно покупать новые светильники и люстры, можно просто поменять местами несколько источников света. Например, настольную лампу из гостиной переместить в спальную, а торшер из спальной поставить на кухню. Это сильно влияет на восприятие интерьера.Основным способом переделки кухни также является перекраска. Можно заменить столешницы, перекрасить фасады, заклеить их новыми самоклеющимися пленками. Рекомендуем заменить напольное покрытие, перекрасить двери, заменить ручку и купить новые шторы. Обновить стулья можно с помощью специальных чехлов контрастного цвета. А если нет возможности заменить стол, то достаточно приобрести красивую скатерть.В ванной комнате также можно перекрасить плитку. Сейчас есть специальные краски для плитки, которые легко наносятся и достаточно прочно держатся на покрытии. Можно сделать контрастные швы, это сделает плитку интереснее, а сам интерьер — свежее. Если ванна нет возможности заменить ванну, то рекомендуем заказать окрашивание в специализированных центрах.Если у вас в ванной яркая плитка с рисунками, то лучше перекрасить ее в пастельные оттенки. Если хочется цвета, то лучше добавить яркую шторку или коврики или же сделать контрастные швы. Тумбу в ванной переделать не сложно — достаточно перекрасить ее, заменить фасады и фурнитуру. Экран под ванной можно заменить на более современный и стильный. Если хочется внести контраста, то повесьте картину, замените люстру, обновите зеркало — это не так дорого, как поменять плитку, но достаточно эффектно.Залог успешного косметического ремонта — это четкое понимание того, каким вы хотите видеть свой новый дом. Очевидно, что не все обладают образованием дизайнера интерьера, чтобы создать с нуля дизайн-проект и воплотить его в жизнь. Но есть несколько хитростей, с которыми вы сможете сделать невероятные преображения квартиры своими собственными руками. Прежде всего, важно найти референсы интерьеров, которые вам нравятся. Выберите те варианты, которые вы хотели бы реализовать в своей квартире.Далее выбранные варианты необходимо проанализировать. Оцениваем, насколько желаемый интерьер отличается от вашего текущего, и анализируем, что нужно поменять в квартире, чтобы достичь идеала.Рассматриваем мебель и текстиль на референсах. Оцените, вписывается ли их стоимость в ваш бюджет: возможно, у вас получится найти более дешевый аналог или вовсе преобразить имеющуюся мебель под желаемый вид. Рекомендуем сделать интерьер в квартире более базовым. Если у вас будут нейтральные стены, пол и основная мебель, то гораздо легче будет сменить настроение с помощью текстиля. Таким образом, можно даже полностью сменить стиль: накрыть минималистичный и стильный диван специальным чехлом, докупить декора и растений, и вот ваш минимализм превратился в бохо.С помощью простых и доступных методов можно значительно обновить интерьер своего дома, придав ему современный вид без больших затрат. С нашими советами вы сможете найти интересные идеи, придумать что-то свое и кардинально обновить квартиру.