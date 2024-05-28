Не теряем бдительности: 7 способов обмана водителей на автозаправках

К сожалению, в нашем мире существует множество недобросовестных людей и мошеннических схем. И если говорить об автозаправочных станциях, то здесь часто обманывают доверчивых клиентов, причем это касается даже топовых АЗС с развернутой сетью по стране, не говоря уже о малоизвестных пунктах, где буквально каждый третий водитель сталкивается с «обвешиванием».
1. Не дают сдачу
Кассир может сказать об отсутствии мелких денег и не выдать сдачу/ Фото: omskzdes.ru
Очень простой, но в то время распространенный метод обмана автовладельцев заключается в том, что кассир говорит об отсутствии мелких денег для сдачи с купюры крупного номинала. Многие водители соглашаются уйти без сдачи, так как не видят особой ценности в 30-50 рублях. Однако за смену сотрудник АЗС может накопить приличную сумму.
Чтобы сохранить свои деньги, перед поездкой на АЗС лучше разменять купюру и запастись мелочью. Также рекомендуется заправляться не на круглые суммы (1000 или 5000 рублей), а на конкретное количество литров. Еще лучше производить оплату банковскими картами.
2. Недолив бензина
На некоторых АЗС наливают неполный объем топлива/ Фото: primpress.ru
Не секрет, что практически в любой сфере деятельности есть место такому моменту, как человеческий фактор. И это касается даже самых честных предприятий, которые делают все необходимое для качественного обслуживания. Ведь если кто-то из сотрудников обнаруживает возможность быстро и просто получить дополнительный доход на доверчивых клиентах, с большой долей вероятности он этим воспользуется.
Схема достаточно простая, но популярная. Суть в том, что с вами общается вежливый сотрудник АЗС, который даже машет на прощание и говорит «всего хорошего», но достает пистолет из горловины бака, не доливая 50, 100 или даже 500 мл топлива.
После того как автомобиль скроется из зоны видимости, заправщик сливает остаток в какую-либо емкость. За день получается весьма неплохой объем украденного бензина.
Обезопасить себя от таких неприятностей несложно – главное соблюдать бдительность и следить, как ведет себя заправщик и что показывается на счетчике. А если на АЗС есть способ оплаты, не отходя от автомобиля, например, по QR-коду на бензоколонке, нужно обязательно воспользоваться им.
3. Подмена топлива
Вместо хорошего топлива могут залить бензин сомнительного происхождения/ Фото: card-oil.ru
Недобросовестные заправщики также могут подменить топливо с высоким октановым числом на менее качественное либо залить в бак бензин сомнительного происхождения с вредными примесями. И если подмену 95-го на 92-й ваш автомобиль вряд ли заметит, то если залить в бак смесь с соляркой или керосином, последствия для топливной системы и двигателя могут оказаться плачевными.
Схожие неприятности происходят и при заливке солярки, тем более перед началом зимнего сезона. В это время на заправках могут продавать более доступное летнее топливо под видом зимнего, которое стоит дороже. Вероятность попасться на такую схему достигает 30-40%.
Выявить факт подмены топлива несложно. Вы можете провести пальцем по горлышку пистолета для заправки. На нем должно присутствовать жирное пятно. Еще рекомендуется сохранять чек после успешной заправки, который пригодится в том случае, если агрегат потребует ремонта после заправки низкокачественным топливом, и вы столкнетесь с проблемами.
4. Фейковая вежливость
Водителя могут лишить нужного объема бензина, обманув на кассе/ Фото: dvnovosti.ru
Следующая методика обмана подразумевает более сложный подход. В данном случае участвует несколько сотрудников АЗС, включая кассира и заправщика. Схема заключается в следующем: недоброжелатели подыскивают доверчивую жертву и наживаются на ее доброте.
К примеру, водитель планирует заправить бак на 100%. На счетчике появляется определенная сумма, как правило, неровная, в результате чего у автомобилиста просто не находится должная сумма. Кассир якобы пытается как-то помочь и в итоге предлагает долить топливо до подходящего числа.
Естественно, клиент от безысходности соглашается на это, а кассир выбивает чек. При этом дополнительное топливо никто не собирается доливать, так как заправщик уже давно вынул пистолет из горловины.
Как поступить в такой ситуации? В первую очередь лучше не оплачивать покупку бензина на кассе, а сделать это через фирменное приложение сети АЗС, наблюдая за показаниями счетчика.
5. АЗС-клоны
Некоторые станции – не те, кем являются на самом деле/ Фото: ledrus.org
Нередко доверчивые российские автомобилисты становятся жертвами автозаправок-обманщиков. То есть, они выдают себя за сетевую заправку, имея франшизу и стилистику известной компании, однако используют в работе свои методики контроля.
К примеру, если при посещении АЗС вы видите баннер с упоминанием ООО или ИП, сразу становится понятно, что компания работает по франшизе, поэтому следует быть предельно бдительным. Аналогичные данные отображаются в чеке, даже если там есть лого крупной заправочной сети.
Схемы обмана могут быть разными. Порой клиентам предлагают под видом оригинального топлива поддельную продукцию неизвестного происхождения, порой не доливают или обманывают на литраже и т.д.
6. Химические уловки
На некоторых АЗС могут разбавлять топливо/ Фото: bkf.su
А вот следующая схема обмана на АЗС требует определенных навыков, поскольку является очень коварной и сложной с технической точки зрения. В большинстве случаев этим занимаются высшие менеджеры или даже директор автозаправки, особенно если речь идет о маленькой АЗС в каком-либо поселке или провинции.
Разбавление топлива – очень популярная, хоть и сложная методика заработка на водителях. Реализовать ее довольно сложно, поскольку, кроме воды, зачастую используют целые химические «коктейли», позволяющие повысить октановое число.
Как действовать в такой ситуации? Если у вас есть подозрения по поводу качества топлива, нужно определить факт его разбавления. В данном случае на помощь придет марганцовый раствор. На обычный бензин он никак не влияет и не меняет его цвет. А вот если в составе присутствует вода, марганцовка придаст характерный фиолетовый оттенок.
Также можно выявить наличие опасных для вашего двигателя и топливной системы присадок. Достаточно нанести пару капель топлива на белую бумагу и дождаться, пока они испарятся. Если на листе ничего не поменялось, вероятно, бензин чистый, не разбавленный.
7. Водитель, которого обокрали
Мошенники на заправке могут выпрашивать деньги у водителей/ Фото: finam.ru
Еще одна, пожалуй, очень банальная, но работающая схема обмана на АЗС, называется «бедный водитель». Здесь все устроено точно так же, как на вокзалах, где к людям подходят попрошайки и просят деньги, убеждая, что их обманули или украли кошелек.
В случае с заправками между бензоколонками ходит «несчастный» водитель, который утверждает, что у него прямо на АЗС закончилось топливо, а деньги он забыл дома. Мошенник надеется на доверчивость и солидарность других автомобилистов. И очень часто он достигает поставленной цели, так как ему дают деньги на заправку.
Оказавшись в такой ситуации, хорошо подумайте, прежде чем что-то давать такой персоне, ведь с большей долей вероятности вас хотят обмануть.
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