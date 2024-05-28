Не теряем бдительности: 7 способов обмана водителей на автозаправках

1. Не дают сдачу

Кассир может сказать об отсутствии мелких денег и не выдать сдачу/ Фото: omskzdes.ru

2. Недолив бензина

На некоторых АЗС наливают неполный объем топлива/ Фото: primpress.ru

3. Подмена топлива

Вместо хорошего топлива могут залить бензин сомнительного происхождения/ Фото: card-oil.ru

4. Фейковая вежливость

Водителя могут лишить нужного объема бензина, обманув на кассе/ Фото: dvnovosti.ru

5. АЗС-клоны

Некоторые станции – не те, кем являются на самом деле/ Фото: ledrus.org

6. Химические уловки

На некоторых АЗС могут разбавлять топливо/ Фото: bkf.su

7. Водитель, которого обокрали

Мошенники на заправке могут выпрашивать деньги у водителей/ Фото: finam.ru