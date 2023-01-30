8 жутковатых, но интересных фактов об обезглавливании

1. Наука
В течение нескольких секунд после того, как голова отпадает от тела, происходит большая потеря крови, а горячо любимые жизненно-важные органы (сердце, легкие и т. д.) прекращают получать инструкции от мозга и, соответственно, функционировать. Самое кошмарное во всём этом деле не болевой шок, а именно прекращение кровообращения. Без него наступает некроз клеток (говоря языком популярным, они умирают) и отмирание органов. Всех органов.
2. Сознание
Голова из фильма Светланы Басковой «Голова» и голова профессора Доуэля утверждают, что первые мгновения после обезглавливания мозг остаётся в сознании. Но большинство ученых не согласны с головой и темными магами и отрицают возможность такой ситуации.
Но есть один неопровержимый факт: человеческая кровь может остаться окисленной и здоровой в течение максимум 12 секунд после того, как «сорвёт башню». Именно это и заставляет предположить, что мозг может продолжать функционировать в течение этого короткого и не самого приятного промежутка времени.
Есть очень занятные легенды о подобных инцидентах. Например, когда якобинцы (были такие французы) отправили на гильотину Шарлотту Корде за убийство Марата (не Башарова, а Жан-Поля, одного из лидеров той самой Французской Революции), то её голова после удачного отсоединения от туловища пристально повернула глаза на подхватившего и ударившего её плотника. Вот такие нравы.
3. Этика
Мы не будем расписывать все смертные казни, об этом было сказано немало. Скажем лишь, что в пантеоне современных казней, когда в Иране вешают людей без разбора, а в Северной Корее людей разрывают взрывснарядами, обезглавливание остаётся самым гуманным (если можно так сказать) методом убиения неугодных.
Знаменитую, не раз упомянутую гильотину, к слову, французский врач Гильотен предложил именно как способ гуманного лишения жизни. Смерть мозга происходит очень быстро, при этом осечек быть не может. Лезвие, на большой скорости проходящее через шею жертвы, не причиняет много мук. Есть микромомент кошмарной боли, но он проходит довольно быстро. Интересен ещё один момент: изобретя самый безболезненный метод узаконенного убийства, люди всегда пытались изобрести казнь пострашнее. Вспомнить хотя бы электрический стул, бесконечно, в страшных муках уничтожавший и виновных, и невиновных.
4. Грязное дело
Но каким бы этичным это мероприятие ни было, у него есть один большой минус: чрезмерно грязная процедура — отсекать голову. Давление кровообращения заставляет хлестать из шеи содержимое вен и артерий во всех направлениях. И это будет продолжаться как минимум 30 секунд.
С другой стороны, кровожадных жителей далёкого и сурового прошлого невероятно забавляли фонтаны крови. Поэтому в цивилизованной Франции гильотина вплоть 1939 года прошлого века всегда собирала толпы зевак. Впрочем, это было нормально для озлобленного в промежутке между двумя мировыми войнами человечества.
5. Цыплята
Как известно, тела гадюк и цыплят способны бегать в течение нескольких минут после коварного убийства. Почему это происходит? Просто спинной мозг появился в эволюции раньше головного, и первоначально именно он управлял всей жизнедеятельностью организма, в том числе движениями.
У птиц и млекопитающих спинномозговые двигательные центры работают под полным контролем центров головного мозга. Однако если головной мозг отделен от спинного, спинные центры какое-то время могут работать автономно.
Самая высокая автономность была у легендарного цыплёнка Майка, который прожил без головы 18 месяцев и при этом продолжал расти, пытался топтать кур, хотя те на него внимания не обращали, пытался клевать обрубком зёрна и издавал кошмарные булькающие звуки, повергающие в шок всю ферму, когда пытался кукарекать.
Ему повезло, что когда хозяин рубил голову, то не задел сонную артерию, и потому Майк не умер от кровопотери. Фермер заботливо кормил его из пипетки раствором молока и воды, закидывал в пищевод мелкие зерна и выставлял его на всеобщий показ.
6. Изнутри и снаружи
Внешнее обезглавливание — то, что все мы знаем и признаем. Однако есть ещё так называемое внутреннее обезглавливание, когда череп отделяется от спинного мозга, в то время как мышечные ткани остаются целыми. Проще говоря, кожа и мясо на месте, а хребет оторван. И как ни печально, это тоже приводит к неминуемой смерти, как правило, более мучительной, например, при повешении. Чаще люди умирают не от недостатка кислорода, не из-за повреждённой трахеи, а как раз из-за подобного «обезглавливания». Ну и, конечно же, в результате большого количества опасных травм.
7. Современность
Мы тремя пунктами выше уже писали про то, что гильотина использовалась во Франции вплоть до 1977 года. Правда, тогда казни перестали носить публичный характер, последняя казнь на глазах у народа была в 1939 году. Тогда казнили эксцентричного немца, промышлявшего убийствами и похищениями на родине «Марсельезы» Ойгена Вейдмана. А сделали их закрытыми потому, что народ чаще всего вел себя на казнях непристойно. Вид крови сильно возбуждал толпу. Нельзя народу показывать кровь и насилие, это превращает его в кровожадное стадо животных.
Правда, окончательно сметную казнь отменили только в 1981 году. За 4 года осудили многих, но благодаря неуверенности, моде на гуманизм, защите прав человека и бесконечным апелляциям хитрых адвокатов, заслуживающие смерти остались в живых.
8. Палачи
Казнь всегда была самым популярным общественным зрелищем сродни разве ярмаркам или карнавалам. Но отличилась, опять же, Франция. Врагов государства казнили пачками и при этом после казни разыгрывали вещи убиенных.
Но больше всего привилегий было у палача. Как писал Владимир Вишневский: «Палач не знает роздыха!.. Но все же, черт возьми, работа-то на воздухе, работа-то с людьми». Стать палачом было мечтой многих. Всего-то нужно укладывать осуждённых на колодку и аккуратно запускать машину смерти. А в ответ — овации толпы и популярность, которой бы позавидовал Райан Гослинг. Плюс можно было забрать понравившиеся сапоги смертника.
Палачи того времени были настоящими звёздами. Нравы были более жестокими, и потому смерть никого не отталкивала. Единственное, если на эшафот поднимались с гордо поднятой головой, если осуждённый жил без страха и умирал без страха, то отношение к палачу менялось.
Просто так в этот бизнес было не попасть, нужно было иметь прочные знакомства. Поэтому чаще всего работа в течение нескольких поколений передавалась в пределах позорной семьи от отца к сыну. В конце 1800-х государственные казни проводил знаменитый дуэт сына и отца, Луи и Анатоля Диблер. Но самой известной династией была династия Сансонов, нарубившая множество известных голов.
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