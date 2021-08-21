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Практичные идеи для дачи

Креативно, позитивно, неожиданно удачно, а самое главное — из того, что было под рукой. Именно так находчивые дачники часто решают проблемы по обустройству территории и организации быта.

В ход идет все: от ящиков и остатков стройматериалов до старой бытовой техники и автомобильных покрышек. Есть у любителей проводить время вдали от городской суеты талант превращать в изюминку то, что другие готовы просто списать в утиль. Взгляните на уже реализованные удачные идеи, возможно что-то понравится вам настолько, что будет тут же реализовано или станет толчком для создания собственного креативного проекта.
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