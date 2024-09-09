С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 471 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    сопливый щенок, утри рыло - весь монитор соплями забрызгалВсе секреты совет...
  • игорь полюшкин
    Можешь не отвечать. И так понятно-репрессированая. Наверное в ГУЛАГЕ гнила лично?Все секреты совет...
  • игорь полюшкин
    А ты сучка фашистская судя по твоим комментам. Что 1945 год не излечил? Гитлер твой кумир? Дурочка из переулочка! Теб...Все секреты совет...

10 кулинарных ошибок, которые так сильно испортят вкус блюда, что не спасет даже магия



 

Хозяйки любят пополнять свои кулинарные копилки разнообразными хитростями и лайфхаками, призванными облегчить готовку. Однако иногда нужно не выучить что-то новое, а отказаться от старого. Novate.ru рассказывает, от каких привычек следует избавиться, чтобы блюда всегда получались вкусными и красивыми. Спойлер: запекание картофеля в духовке – не самая лучшая идея.

Ошибка 1: Добавлять специи в горячее блюдо прямо из баночки


Если в баночку попадет пар, специя испортится

Если в баночку попадет пар, специя испортится

 

Специи – один из самых верных и незаменимых помощников на кухне. Именно от них во многом зависит финальный вкус, а также акценты, которые и делают блюдо либо напиток такими особенными. Однако для того, чтобы пряности долгое время служили вам верой и правдой, необходимо правильно их использовать. В частности, нежелательно насыпать специи прямо из баночки в кипящий суп или дымящийся кофе. Пар, которой поднимается от чашки/кастрюли попадает в контейнер, в результате чего там образуются капельки влаги. От ее воздействия пряности теряют вкус, аромат и собираются в комочки. В худшем случае может образоваться плесень. Обидно, если из-за одного неловкого движения придется выбрасывать всю баночку или пакетик со специями.

Ошибка 2: Прижимать котлеты к сковороде во время жарки


Когда мы придавливаем котлеты, из них выходит сок. / Фото: cookingpad.ru

Когда мы придавливаем котлеты, из них выходит сок. / Фото: cookingpad.ru

 

Далеко не всегда получается рассчитать толщину котлет в процессе формирования. И только когда они оказываются на сковороде, становится видно, какие из них – подходящие, а какие – слишком пухлые. Но не стоит придавливать котлеты лопаткой в надежде, что они быстрее прожарятся. Так вы лишь выдавите из них всю жидкость, в результате чего готовое блюдо потеряет сочность и аромат. Кстати, то же самое касается котлет, которые вы готовите на гриле для бургеров. Конечно, хочется, чтобы следы от решетки получились более заметными, но не стоит жертвовать вкусом ради красоты.

Ошибка 3: Запекать картофель в фольге


У картофеля в фольге не будет корочки. / Фото: eda-offline.com

У картофеля в фольге не будет корочки. / Фото: eda-offline.com

 

Мы любим картофель за множество различных вариаций приготовления. Его можно сварить, пожарить, потушить и, конечно, запечь. Последний способ у многих хозяек является любимым, так как овощ, приготовленный таким образом, получается хрустящим снаружи и мягким внутри, а также не слишком калорийным. Однако не стоит запекать картофель в фольге. У такого метода сразу два минуса. Во-первых, овощ дольше готовится, так как сначала должна прогреться фольга. А во-вторых, «оболочка» мешает испаряться влаге, вследствие чего картошка фактически парится, но не запекается. Неудивительно, что у блюда, приготовленного в фольге, нет аппетитной хрустящей корочки.

Ошибка 4: Жарить «холодные» куриные грудки


Лучше жарить курицу комнатной температуры. / Фото: attuale.ru

Лучше жарить курицу комнатной температуры. / Фото: attuale.ru

 

Одно из самых главных правил, касающихся приготовления мяса, состоит в том, что нельзя жарить кусочки, которые только что достали из холодильника. Мясо должно приобрести комнатную температуру – только после этого его можно отправлять на сковороду или в духовку. Это касается и свинины, и говядины, и индейки, и даже курицы, хотя мы привыкли думать, что птица – исключение из правил.

Когда вы достаете грудку из холодильника и сразу кладете на дно прогретой сковороды, велика вероятность, что она получится идеальной снаружи, но сырой внутри, ведь на прогревание середины уйдет гораздо больше времени. Также возможен вариант, что курица пережарится и станет сухой. Чтобы мясо всегда было вкусным, не забывайте вытаскивать птицу из холодильника за 10-15 минут до начала готовки – этот совет сослужит вам хорошую службу.

Ошибка 5: Позволять рису сильно кипеть


Если рис будет сильно кипеть, он получится липким. / Фото: vse-samoe-interesnoe.ru

Если рис будет сильно кипеть, он получится липким. / Фото: vse-samoe-interesnoe.ru

 

Рис – специфическая в готовке крупа. Очень сложно добиться того, чтобы он получился рассыпчатым, а не превратился в липкую кашу. Рассказываем, какие ошибки обычно приводят ко второму исходу. Во-первых, нельзя позволять, чтобы рис сильно кипел – в этом случае вода испаряется намного быстрее, отделяется крахмал и готовое блюдо получается липким, как если бы вы готовили начинку для роллов. Жидкость должна лишь слегка кипеть, а не выпрыгивать из кастрюли. А вот после того, как крупа будет готова, можно и нужно взрыхлить рис с помощью вилки – так вы выпустите лишний пар и влагу, не позволив зернам набухнуть и «перевариться», пока блюдо будет ждать подачи на стол.

Ошибка 6: Размораживать креветки при комнатной температуре


Креветки могут испортиться, если будут размораживаться на столе. / Фото: ej-ka.net

Креветки могут испортиться, если будут размораживаться на столе. / Фото: ej-ka.net

 

Если вы любите креветки, то должны знать, как их правильно размораживать. Для этих целей нельзя использовать микроволновку и комнатную температуру. В первом случае существует большой риск, что вы переварите морепродукты, а во втором – что они испортятся раньше, чем полностью разморозятся. Также, если оставить креветки на кухонно й столешнице, они пропитаются водой и получатся не такими вкусными и упругими, как могли бы быть.

Поэтому не допускайте подобных ошибок, а размораживайте морепродукты в холодильнике. Вечером достаньте их из морозилки, положите в дуршлаг, установленный в миске, а затем уберите на одну из полок в холодильнике.

Ошибка 7: Не промывать консервированную фасоль


В консервированной фасоли много соли. / Фото: menunedeli.ru

В консервированной фасоли много соли. / Фото: menunedeli.ru

 

Приготовление бобовых – тот еще квест. Фасоль, нут, горох – все эти продукты требуют колоссального количества времени, ведь перед тем, как использовать их в каких-либо блюдах, необходимо вымочить и отварить продукты. Наверное, именно поэтому у некоторых хозяек чаша весов склоняется в пользу консервированной фасоли – вкус тот же, а проблем гораздо меньше. Важно лишь не забывать промывать ее под струей холодной воды, чтобы избавиться от соли и крахмала, содержащиеся в жидкости, в которой плавает фасоль. Для удобства используйте дуршлаг.

Ошибка 8: Прокалывать сардельки и сосиски перед приготовлением


Привычка прокалывать сосиски досталась нам от бабушек. / Фото: cookrook.ru

Привычка прокалывать сосиски досталась нам от бабушек. / Фото: cookrook.ru

 

Обычно хозяйки прокалывают сардельки перед отвариванием или колбаски перед обжариванием. И во времена наших бабушек эти действия были верными, так как в Советском Союзе фарш внутри колбасных изделий был слишком жидким, в результате чего они лопались. Однако сейчас в этом нет нужды. Современные технологии контролируют количество воды в сардельках и сосисках, а если по привычке прокалывать их, то вместе с влагой уйдет и жир. Вряд ли кому-то захочется есть пересушенное блюдо.

Ошибка 9: Готовить варенье из переспелых фруктов


Из переспелых яблок получается не варенье, а каша. / Фото: mamanastyablog.ru

Из переспелых яблок получается не варенье, а каша. / Фото: mamanastyablog.ru

 

Варенье – отличная добавка к оладьям, блинам, сырникам и другой выпечке. Также многие любят добавлять его зимой в чай – такой напиток дарит не только тепло холодными вечерами, но также нотку уюта. Однако, чтобы действительно наслаждаться вкусом варенья, необходимо знать, из каких ягод и фруктов его можно готовить. Очень важно, чтобы они были именно спелыми, а не недозревшими или переспелыми. По мере созревания во фруктах и ягодах уменьшатся количество пектина и фруктовых кислот, а значит, готовое варенье получится не таким густым и ароматным, как могло быть.

Ошибка 10: Хранить помидоры в холодильнике


Помидоры в холодильнике теряют вкус и аромат. / Фото: tavrijci.org

Помидоры в холодильнике теряют вкус и аромат. / Фото: tavrijci.org

 

Сезон помидоров еще не закончился, а у некоторых он продолжается круглый год. Если вы являетесь поклонником томатов, ни в коем случае не храните их в холодильнике. Под воздействием низких температур меняется химический состав овоща, в результате чего он теряет аромат и присущую ему сладость. Гораздо лучше хранить помидоры я корзине или ящике при комнатной температуре. Советуем не покупать слишком много томатов, чтобы они не успели пропасть – приносите домой ровно столько, сколько вы можете съесть за пару дней.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх