Знаменитости в неформальной обстановке на снимках журналиста, который много снимал церемонию «Оскар»

Все привыкли видеть знаменитостей на «красной дорожке» или в фильмах. Но ведь они тоже самые обычные люди, в жизни которых происходят не только светские рауты и съёмки. Алан Свет – американский фотограф который долгие годы снимал церемонии таких известных премий как «Оскар», «Эмми» и «Гремми», и также другие всемирно известные мероприятия. Но есть среди его фотографий и не менее интересные – снимки звёзд в неформальной обстановке, которые представляют не меньший интерес, чем сделанный на больших форумах.
1. Божественная Мисс М.
Бетт Мидлер на премьере фильма «Роза».
2. Звёзды мировой величины
Бетт Дэвис и Элизабет Тейлор.
3. «Вечер с Элизабет Тейлор»
Элизабет Тейлор, Грегори Пек и сенатор Джон Уорнер.
4. Долли Партон
Знаменитая американская кантри-певица и талантливая киноактриса.
5. Орентал Джеймс
Американский актёр и профессиональный игрок в американский футбол.
6. Ричард Прайор с поклонниками
Памятная фотография, сделанная в 1986 году.
7. 60-я церемония награждения премии «Оскар»
Алан Райт, Рик Бест, Тодд Морроу и Кэндис Берген.
8. Лайза Миннелли
Живая легенда американского кино и голливудская икона.
9. Лорна Лафт и Лайза Минелли
Знаменитая американская писательница и обладательница премии «Оскар» за роль в фильме «Кабаре».
10. Майкл Дж. Фокс и Трейси Поллан
Актер Майкл Джей Фокс с супругой Трэйси Поллан.
11. Майкл Джексон даёт автограф
Майкл Джексон даёт автограф у входа в отель «Rotterdam Hilton».
12. Беатрис Артур и Анджела Лэнсбери
41-я церемония вручения прайм-тайм премии «Эмми».
13. Бетти Уайт
Американская актриса, комедиантка и телеведущая.
14. Фрэнк Синатра
В XX веке Синатра стал живой легендой.
15. Джейми Ли Кёртис
Известная американская актриса и детская писательница.
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