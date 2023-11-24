9 распространенных мифов о нашем самочувствии, в которые многие продолжают охотно верить

Миф №1. Люди чаще болеют из-за холодной температуры

Почему зимой мы болеем чаще? /Фото: cdn.interakt.md

Миф №2. Если есть вечером, то обязательно потолстеешь

Поздно вечером холодильник манит особенно. /Фото: palladium.ua

Миф №3. Недостаток сна в будние дни можно наверстать в выходные

Залог хорошего самочувствия — правильный распорядок дня. /Фото: s13.stc.all.kpcdn.net

Миф №4. Чтение в слабо освещенной комнате портит зрение

Чтение вопреки всему. /Фото: shaleny-ravlyk.com

Миф №5. Витамин С может остановить простуду

Пить чай с лимоном очень вкусно, но это не лекарство. /Фото: 1.bp.blogspot.com

Миф №6. В день нужно выпивать 2 литра чистой воды

Многие медики и борцы за здоровый образ жизни утверждают, что надо пить 8 стаканов воды в день, и ни каплей меньше. /Фото: static.vix.com

Миф №7. Если занимаешься спортом, можно есть все, что захочется

Правильная диета важна даже для стройных и спортивных. /Фото: ratatum.com

Миф №8. Есть яйца каждый день — вредно для здоровья

Есть яйца опасно для здорового сердца? /Фото: fa.shafaqna.com

Миф №9. Худые люди гораздо здоровее полных

Как бы не так! /Фото: yt3.ggpht.com