9 распространенных мифов о нашем самочувствии, в которые многие продолжают охотно верить

Существует множество предупреждений и советов о том, как улучшить самочувствие. Однако все ли утверждения - правда? Наука не стоит на месте, и многие предрассудки давно канули в лету. То, что на первый взгляд кажется очень правдоподобным, при более тщательном рассмотрении может оказаться наглым обманом. А со здоровьем шутки плохи: ложные советы могут быть не только бесполезными, но даже вредными.
Миф №1. Люди чаще болеют из-за холодной температуры
Почему зимой мы болеем чаще? /Фото: cdn.interakt.md
То, что люди чаще болеют осенью и зимой, конечно, правда. Но ученые выяснили, что это отнюдь не из-за того, что на улице холодно. Благодаря проведенному эксперименту удалось выяснить, что люди, заразившиеся вирусом простуды, с одинаковой вероятностью заболевают, находясь дома в тепле, точно так же как и гуляя на улице. Скорее всего, повышенная заболеваемость связана с тем, что люди больше времени проводят в помещении, контактируя с другими людьми, тем самым повышая вероятность подхватить простуду от кого-то из них.
Миф №2. Если есть вечером, то обязательно потолстеешь
Поздно вечером холодильник манит особенно. /Фото: palladium.ua
То и дело из разных уст слышится фраза «нельзя есть вечером, а то растолстеешь». Такой убедительный миф уже давно переходит из поколения в поколение, поэтому повторяется людьми разных возрастов и кулинарных предпочтений. Однако правды в таком утверждении мало. Конечно, если пропустить завтрак или обед, то вечером есть захочется особенно сильно, и порция еды значительно увеличится, а так делать не стоит.
Однако основная разница не в том, когда люди едят, а в том, что они едят, и в каком количестве. Если калории сжигаются, то и вес будет в норме. Терпеть голод еще хуже, чем есть поздно вечером, так и язву заработать можно. А для тех, кто любит полежать на диване подольше, новости не особо радужные — есть надо меньше.
Миф №3. Недостаток сна в будние дни можно наверстать в выходные
Залог хорошего самочувствия — правильный распорядок дня. /Фото: s13.stc.all.kpcdn.net
«Отосплюсь на выходных», — как же часто мы успокаиваем себя этой фразой. Но нет, так не действует. В университете Пенсильвании проводилось специальное исследование, которое показало, что если на протяжении рабочей недели спать всего по 4 часа, а на выходных оставить для сна по 10 часов, самочувствие все равно останется неудовлетворительным. Ученые отметили, что усталость у людей осталась, как и ухудшенная концентрация и замедленная реакция. Поэтому для здоровья лучше распределять дела правильно и позаботиться о правильном распорядке дня с достаточным количеством сна.
Миф №4. Чтение в слабо освещенной комнате портит зрение
Чтение вопреки всему. /Фото: shaleny-ravlyk.com
Что-то в истории не зафиксировано, что в средние века все сплошь были практически слепыми. В то время читали при факелах, при свече или другом тусклом источнике света, и никто не переживал о сохранности зрения. Современные испытания доказали тот факт, что при чтении в слабо освещенном окружении можно испытывать некоторый дискомфорт, например, усталость или сухость глаз, но он временный и никак не влияет на зрение в целом.
Миф №5. Витамин С может остановить простуду
Пить чай с лимоном очень вкусно, но это не лекарство. /Фото: 1.bp.blogspot.com
То, что витамин С — панацея от любой простуды, считается очень убедительным утверждением. Опытные люди утверждают, что он может предотвратить простуду при появлении первых симптомов или значительно сократить ее продолжительность. Но на деле такое заявление — не более чем самовнушение. Согласно проведенным исследованиям, витамин С влияет на течение болезни так же, как плацебо.
Миф №6. В день нужно выпивать 2 литра чистой воды
Многие медики и борцы за здоровый образ жизни утверждают, что надо пить 8 стаканов воды в день, и ни каплей меньше. /Фото: static.vix.com
Достаточное количество жидкости в организме — это очень важно. Однако, все люди разные, взять хотя бы вес и рост, температуру тела, физиологические потребности и т.п. Поэтому нельзя считать обоснованным утверждение, что всем нужно выпивать одинаковое количество воды. Потребность в жидкости может частично удовлетворяться за счет употребляемой пищи. А еще большое значение имеет, насколько человек подвижен на протяжении дня. Лучшим советом в данном случае будет прислушиваться к собственным желаниям и пить сколько хочется.
Миф №7. Если занимаешься спортом, можно есть все, что захочется
Правильная диета важна даже для стройных и спортивных. /Фото: ratatum.com
Многие люди ошибочно считают, что можно есть все, что нравится, только потому, что они занимаются спортом и не набирают вес. Однако нездоровая еда может привести не только к ожирению, но и к другим заболеваниям. Несбалансированная диета зачастую приводит к проблемам с сердцем или обменом веществ. Конечно, физическая активность способствует укреплению организма, но лучше будет, если она подкреплена сбалансированным здоровым питанием.
Миф №8. Есть яйца каждый день — вредно для здоровья
Есть яйца опасно для здорового сердца? /Фото: fa.shafaqna.com
Яйца содержат холестерин, поэтому многие считают, что есть их часто — опасно для здоровья. Однако это миф, хоть и довольно распространенный и убедительный. Холестерина в яйцах достаточно мало, поэтому вполне можно съедать парочку в день без опаски за свое сердце. Во многих других популярных продуктах холестерина намного больше. В яйцах также содержится много питательных веществ, например омега-3, которые наоборот, предотвращают проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Миф №9. Худые люди гораздо здоровее полных
Как бы не так! /Фото: yt3.ggpht.com
Конечно, лишний вес не полезен для здоровья, но то, что некоторые люди считают «лишним», не обязательно так уж плохо. Многие недооценивают риск для здоровья, связанный с недостаточным весом, который иногда даже хуже, чем пару лишних кг. Ученые определили, что люди старше 40 лет с недостаточной массой тела подвержены большему риску сердечно-сосудистых заболеваний и пневмонии, чем те, у кого лишний вес.
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