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Любопытные факты про оружие в США

Стоит кому-то в штатах устроить бойню (массовое убийство), как тут же поднимается вопрос о гражданском оружии и его запрете. И вот снова. Поэтому дадим интересные факты по этому вопросу.

В США проживает около 5% населения планеты, на руках у которого более 50% гражданского оружия планеты. Стволов в США однозначно больше, чем людей.

Любопытные факты про оружие в США

По статистике, в США от оружия погибает больше людей в результате суицида – примерно 2/3. И только 1/3 – убийства.

Большинство убийств с использованием оружия происходит в бедных кварталах и районах.

Большинство убийств происходит в замкнутой среде организованных банд. Мочат друг друга.

Действительно, в штатах, где больше оружия, происходит больше убийств с его использованием.

Интересно, что именно в этих штатах происходит и больше самоубийств среди белых мужчин, в то время как у черных больше шансов быть расстрелянными у себя во дворе из проезжающей машины.
Если у тебя есть дома оружие, то твои шансы быть застреленным возрастают в несколько раз.

Массовые убийства заставляют людей толпами бежать в магазины за оружием. Покупают для самозащиты.

Когда говорят про запрет гражданского оружия, противники такого запрета приводят пример Норвегии, где с оружием очень сложно, что не помешало Брейвику вооружиться до зубов и убить 77 человек.



Оппоненты приводят пример Австралии, где после бойни в 1996 году (массовое убийство 35 человек) правительство потребовало у граждан сдать оружие. И после того не было ни одного массового расстрела людей.

80% массовых убийц владели оружием совершенно легально.

Эксперты утверждают, что лучший опыт у Японии, где полностью запрещено любое гражданское оружие и тупо нет убийств с использованием огнестрела. Кино про якудза – туфта.

США – очень жестокая страна с точки зрения количества преступлений. Но за последние 40 лет количество убийств уменьшилось в двое.

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