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От микроволновки до мобильного: как выглядели привычные сегодня устройства во времена СССР


От микроволновки до мобильного: как выглядели привычные сегодня устройства во времена СССР

Абсолютное большинство устройств и аксессуаров, которыми пользуется сегодня каждый человек, не было придумано и изобретено за один день. Все гаджеты прошли достаточно долгий и тернистый путь развития, который в большинстве случаев потребовал десятилетий прогресса и труда лучших инженеров и дизайнеров мира. В Советском Союзе тоже были ноутбуки и планшеты, и вот как они выглядели.

1. «Электроника МС 1504»


Тяжелое детство, серые экраны. | Фото: getked.ru.

Тяжелое детство, серые экраны. | Фото: getked.ru.

 

Первый советский ноутбук стал уже первым российским. Все потому, что на свет «Электроника МС 1504» вышел в 1991 году. У аппарата был 16-битный процессор частотой 4.77-7.16 Мегагерц, оперативная память объемом 640 Кб, а цветовая палитра состояла из целых 4 оттенков серого. Вес устройства составлял 3.5 кг.

2. Микроволновая печь


Выглядит жутковато. | Фото: fotointeres.ru.

Выглядит жутковато. | Фото: fotointeres.ru.

 

Первые прототипы микроволновой печи появились в СССР еще в 1941 году, однако война на долгие десятилетия отсрочила выход гаджета в люди. Новое производство было организовано только в 1978. Широкого распространения СВЧ так и не получили из-за ограниченного тиража и солидной стоимости.

3. Телефон Куприянова


Самое главное - работал. | Фото: kirdyk.club.

Самое главное - работал. | Фото: kirdyk.club.

 

Когда на Западе еще и не думали про мобильную связь, советский инженер Леонид Куприянов создал свой мобильный телефон.
Произошло это в 1957 году. Экрана у телефона не было. Кроме того, гаджет весил почти 3 кг.

4. Персональный компьютер


Начало воодушевляло. | Фото: good-post.ru.

Начало воодушевляло. | Фото: good-post.ru.

 

Первые ЭВМ в СССР появились во все тех же 1940-х годах, однако война отсрочила развитие и этой отрасли. Первые настоящие персональные компьютеры (пускай и очень далеки от современных моделей по мощности) советские граждане смогли увидеть уже только в 1980-е годы.

5. «Электроника»


Выглядит вполне себе мило. | Фото: likeshok.ru.

Выглядит вполне себе мило. | Фото: likeshok.ru.

 

Ни для кого не является секретом, что игровая консоль «Электроника», которая стала настоящим хитом среди советских детей в конце прошлого века, является адаптацией японской Nintendo. «Буржуйского» Микки Мауса в игре заменили на родного Волка из мультика «Ну, погоди».

6. Плееры


Плееры так и не прижились. | Фото: auction.ru.

Плееры так и не прижились. | Фото: auction.ru.

 

С начала 1970-х годов в Советском Союзе начали активно развиваться кассетные плееры. Теперь послушать музыку можно было в любом месте. Широкого распространения в первые десятилетия они получить так и не смогли из-за солидной стоимости за штуку.

7. «Электроника МК-90»


Планшет тех дней. | Фото: karaganda-nm.kz.

Планшет тех дней. | Фото: karaganda-nm.kz.

 

В 1988 году в СССР появилось вот такое устройство, которое сегодня можно смело считать первым советским планшетом. Экран у гаджета (конечно) был не сенсорный, а все манипуляции с ним осуществлялись при помощи клавиатуры.

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От микроволновки до мобильного: как выглядели привычные сегодня устройства во времена СССР

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От микроволновки до мобильного: как выглядели привычные сегодня устройства во времена СССРПодписаться на мой Instagram
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