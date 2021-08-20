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Вечно молодой, вечно пьяный…

Представляем вам фотопроект лондонского фотографа Мура Видлера (Muir Vidler) под названием Rebels Without a Pause («Бунтари вне времени»), посвященный британским неформалам 60-х годов.

Бывшие тусовщики и бунтари пенсионного возраста спустя много лет все еще «в струе»: татуированные старухи, скинхеды-геймеры, пожилые скейтбордисты, моды, глотатели огня, нудисты и рок-н-ролльщики.

Вечно молодой, вечно пьяный…

Мур Видлер родился в 1975 году в Эдинбурге, Шотландия. В настоящее время живет в Лондоне. Работает в жанрах портретной и репортажной съемки. Среди клиентов Видлера — GQ, Vogue, Vanity Fair, Esquire, New York Times Magazine и Time.

Вечно молодой, вечно пьяный…

Джон Джей Бирн. «Я настоящий скинхед из 1969 года, но невзирая на возраст до сих пор тусуюсь со своими молодыми собратьями, и мне нравится быть таким».

Вечно молодой, вечно пьяный…

Мик и Пэгги Варнер. Лондонские панки из 1970-х. До сих пор счастливы вместе.

Вечно молодой, вечно пьяный…

Дэнни Линч по кличке Великий Вулкан Стромболи. «Мне уже много лет, но я все равно буду дышать огнем, даже когда эти ублюдки будут меня хоронить».

Вечно молодой, вечно пьяный…

уаридх Кларк, член общества «Свобода быть собой». Убежденный нудист, все еще борется за свои права на оголение и готов отстаивать свои убеждения и в сто лет.

Вечно молодой, вечно пьяный…

Изабель Варли. «Первую татуировку сделала в 18 лет, с тех пор они только добавляются.

А еще мне нравится пирсинг, он у меня где только можно, ну и в интимных местах, конечно…»

Вечно молодой, вечно пьяный…

Рэй Кук и Стив Ховард. Моды и рокеры в прошлом сильно враждовали, а сейчас вместе пьют пиво.

Вечно молодой, вечно пьяный…

Адриан Делгофф. «Я фантастически чувствую себя рядом с молодыми, я как бы возвращаюсь на 30 лет назад, ощущения просто супер!»

Вечно молодой, вечно пьяный…

Фрэнки «Кастет» Лэйси. «Я с 1958 года тащусь от рок-н-ролла, он у меня в крови, на хрен возраст, рок-н-ролл жив!»

Вечно молодой, вечно пьяный…

Пол «Элвис» Чан.

Вечно молодой, вечно пьяный…

Мотоклуб Odd Mod Squad. «Все талдычат, что каждый год моды снова возвращаются, но для нас это пыль, мы всегда в своей струе».

Вечно молодой, вечно пьяный…

Сид Эллис.

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