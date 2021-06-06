Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Хельмут Ньютон родился в Берлине, в еврейской семье, и с малых лет начал интересоваться фотографией.







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Однако его путь к славе был долгим и непростым. Ньютон прошел войну, миграцию на восток, упреки знаменитых редакторов и ссоры с известными агентствами и фотографами. Когда же он сам создал для себя все условия для хорошей работы, мир наконец увидел, от какого фотографа он чуть не отказался. Хельмут Ньютон обрел славу мастера фотографий в стиле ню, причем такую, что ему хотели позировать практически все знаменитости того времени: Мадонна, Сигурни Уивер, Дэвид Боуи, Сальвадор Дали и многие другие.



Сегодня мы предлагаем вам посмотреть самые редкие снимки этого знаменитого фотографа, на которых вы увидите немало знакомых лиц в совершенно непривычной обстановке.



























































































































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