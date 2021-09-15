8 нестандартных советов для дома, которые заинтересуют даже опытных хозяек

В доме не обойтись без маленьких хозяйственных неприятностей. Они возникают внезапно, и не всегда получается к ним должным образом подготовиться. Тут самое время проявить фантазию и смекалку. Используя подручные средства, можно найти выход практически из любого ситуации. Подборка полезных советов c Novate.ru подкинет парочку отличных идей, которые пригодятся любой, даже самой опытной хозяйке.
1. Быстрое устранение протечки
Резиновые перчатки исполняют роль прокладки.
Кран или душ подтекает, а изоляционной ленты нет под рукой? Не страшно, есть не менее простое и эффективное решение. Обычные медицинские резиновые перчатки придут на помощь. От них нужно отрезать узкую часть, предназначенную для запястья. Разбираем кран в месте протечки, наматываем там часть перчатки, а потом снова закручиваем. Тонкая резина заменит изоляционную ленту и сыграет роль уплотняющей прокладки.
2. Спасение ковра
Пусть действенное средство само выполнит всю работу за вас. /Фото: womond.com
Пятна на ковре — одна из самых распространенных проблем для уборки в доме. Особенно если эти пятна жирные, подобрать для них эффективное и малозатратное средство порой очень сложно. Да и кто любит тереть пятна по полчаса? Если использовать пищевой кукурузный крахмал, делать самостоятельно практически ничего не потребуется. Посыпаем жирные пятна и оставляем на 15-20 минут. Он впитывает все жидкости, после чего надо просто убрать его остатки с помощью пылесоса.
3. Моющее средство при минимальных затратах
По деньгам дешевле, а эффективность абсолютно не страдает. /Фото: files.perdavverocdn.com
Для тех, кто использует посудомоечную машину, неприятной неожиданностью часто становится отсутствие таблеток моющего средства. Решить эту проблему можно даже без похода в магазин, используя подручные предметы, которые практически всегда находятся дома.
Для создания самодельных таблеток нужно смешать стакан соды, половину стакана соли и столько же лимонного сока. Все компоненты тщательно смешиваем и наполняем ими формочку для льда. Каждый кубик дополнительно утрамбовываем большим пальцем. Замораживаем в морозилке. Хранить такие кубики можно столько, сколько понадобится.
4. Страшный ящик с проводами
Порядок во всем, даже в мелочах — признак идеального уютного дома. /Фото: neat-freak.com
В мире информационных технологий дом зачастую наполняют бесчисленные провода. Они хранятся в беспорядке, мешая находить другие вещи и теряясь в отдаленных уголках квартиры. Чтобы к ним всегда был быстрый доступ, можно использовать одну простую хитрость. Складываем каждый провод в удобный моток и продеваем его в оставшуюся картонку от туалетной бумаги. На втулке для каждого провода можно сделать подпись — для чего он предназначается, тогда поиски будут намного быстрее.
5. Быстрое избавление от надоедливых насекомых
Никакого жужжания и мельтешения перед глазами, только чистый дом. /Фото: i.ytimg.com
Прогнать надоедливых мух, мошек, ос и прочих неприятных обитателей дома или дачи можно без покупных средств. Достаточно самостоятельно изготовить проверенную приманку. Смешиваем две столовые ложки сахара, две ложки сиропа и еще две ложки меда. Сначала перемешиваем ингредиенты в емкости, а потом отправляем ее в микроволновую печь на 45 секунд. Этого будет достаточно, чтобы растопить сладости и превратить их в жидкую смесь. После того как она немного остынет, подготавливаем бумажные полосы из любых подручных предметов и смачиваем их в сиропе. Один край бумажной ленты надеваем на скрепку, которая будет играть роль крючка. Ловушка для насекомых готова.
6. Идеально чистая стеклянная посуда
Алкозельцер спасает не только от похмелья. /Фото: image1.thematicnews.com
Некоторая стеклянная посуда имеет довольно причудливую форму. Особенно различные вазы или флаконы для хранения жидкостей. Почистить их порой становится довольно проблематично. Если внутрь доступ закрыт, можно использовать для чистки шипучие таблетки. Например, аспирин или алкозельцер. Наливаем немного жидкости, бросаем таблетку и немного покачиваем стеклянную посуду, чтобы она равномерно очистилась.
7. Эффективная чистка нержавеющей стали
Посуда из нержавеющей стали — частый гость на большинстве кухонь. /Фото: retete-usoare.info
Нержавеющая сталь отличается множеством преимуществ. Основные из них: долговечность, отсутствие ржавчины, сохранение первоначального вида, хорошая теплопроводимость. Однако жир на ней скапливается очень легко. Чтобы избавиться от него и вернуть посуде первоначальный блеск, нужно использовать уксус. Ставим очищаемую емкость на плиту, наливаем в нее уксус и доводим до сильного кипения. Когда весь жир отойдет, снимаем с плиты и засыпаем пищевой содой. С помощью щетки придаем посуде блеск и сияние.
8. Долой неприятный запах
Чистота и приятный аромат по всему дому. /Фото: files.dals.media
Чтобы избавиться от неприятного запаха в холодильнике или мусорном ведре, не обязательно тратиться. Достаточно использовать гущу, оставшуюся после заварного кофе. С нее нужно слить остатки жидкости, а потом поместить в бумажные салфетки. Полученный мешочек с ароматной гущей надо поместить в холодильник. Уже через несколько часов от неприятного запаха не останется и следа.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии