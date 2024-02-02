Пятьдесят фунтов похоти: грезы фотографа Дэймона Лобле

Дэймон Лобле — талантливый фотограф из Монтаны, который сейчас живет в Лос-Анджелесе. Он делает много модных съемок, эротических фотосессий и проектов об образе жизни. Его работа заключается не в том, чтобы создавать несуществующую реальность, но в том, чтобы показать человека таким, какой он есть. Фотограф верит в силу терпения: он считает, что возможности появляются тогда, когда ты сосредоточен на том, чего хочешь. Вместе с огромной увлеченностью своим занятием у Дэймона получается нечто большее, чем просто фотографии.



«Для меня женщина красива, когда она умная, яркая, бесстрашная и бесстыдная. Мне нравятся те, кто умеет выйти из зоны комфорта и добиться своего», — говорит Дэймон Лобле.



Мечтательность, эротизм и красота женского тела — все это слилось в фотографиях Лобле, которые больше похожи на фрагменты из снов наяву.







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