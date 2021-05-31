Органическое удобрение для подкормки клубники

Когда клубника завязывает плоды, именно в этот момент нужно внести органическую подкормку. Благодаря ей, ягода будет наливаться буквально на глазах! Клубника вырастет крупной и сладкой.



Проведите эту подкормку сразу же, как закончится цветение и начнётся период завязывания плодов на клубнике.



Удобрение — гумат калия. Он подходит не только клубнике, но и самым разным культурам. Это органическая подкормка совершенно безопасна и экологична. Добавлять её нужно согласно инструкции на вашей упаковке.



Гумат калия даёт клубнике самое необходимое питание в момент налива плодов. Вот почему ягоды получаются сладкими, крупными и такими вкусными!



Подробнее о том, как подкормить клубнику гуматом калия, смотрите в видео ниже:

