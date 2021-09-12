Как оформить маленькую гостиную комнату

Во многих современных квартирах маленькая площадь. Но это не проблема, так как при желании можно сделать помещение более просторным. Для этого не обязательно приглашать профессионального дизайнера или брать для ремонта кредит на большую сумму. В этой подборке собраны самые полезные лайфхаки.



1. Стиль минимализм в интерьере

2. Мебель-трансформер

3. Объединение с балконом или с кухней

4. Зонирование пространства

5. Ниши из гипсокартона

6. Простой потолок с вмонтированными светильниками

7. Исключительно светлые тона в дизайне

8. Правильная комбинация цветов

9. Стены без ярких акцентов

10. Дополнительное освещение

11. Отсутствие ковров

Такое оформление никогда не выйдет из моды. Зал выглядит достаточно вместительным. Здесь нет никаких лишних деталей, интерьер смотрится изысканно и дорого.Днем здесь можно отдохнуть компаний: посидеть на диване, посмотреть любимый фильм. Ночью мебель раскладывается и превращается в полноценную кровать. Утром она убирается, чтобы не занимать место в зале.Практичный вариант, который позволит рационально использовать всю площадь. Но перед тем, как начать работу, нужно получить разрешение на перепланировку с органом местного самоуправления.Отличное решение превратить одну комнату в две. Так можно разграничить зону отдыха и рабочее место. Гостиная будет казаться больше, чем есть на самом деле.Оригинальное решение обустройства зала. С его помощью можно устранить дефект стен.Ниша превращает обычный интерьер в уникальное по своему стилю место.Это долговечный вариант отделки потолочной поверхности. Светодизайн украсит зал, после захода солнца здесь, однозначно, не будет темно.Цветовая гамма формирует атмосферу в комнате. Научно доказано, светлые тона в интерьере зрительно увеличивают пространство и создают комфорт.Ниже представлена таблица, в которой указаны примеры гармоничных сочетаний. Она была составлена на основе профессионального мнения дизайнеров, поэтому данные максимально точные.Акцентная стена отличается от других стен, но если не играть на контрасте, будет казаться, что в комнате больше места. Отличное решения для обустройства маленькой площади.Эта деталь снимет напряжение для зрения, ведь зал ‒ это комната для отдыха, здесь также принимают гостей. Можно выделить зону для чтения.Современный интерьер часто исключает наличие ковров. Они ограничивают пространство. Также в числе преимуществ ‒ простота и удобство уборки.Многие люди уделяют много времени на обустройство зала. Это визитная карточка дома. Чтобы увеличить визуально площадь, нужно проявить немного фантазии и воспользоваться лайфхаками. Они действительно работают.