Ремонт в ванной комнате при минимуме вложений

Минимум финансовых вложений и максимум удовольствия от результата.







Большую часть керамической, фарфоровой и каменной плитки в ванной комнате действительно легко покрасить, но, по словам эксперта Бена Томсона, она «может не подходить для помещений с высокой влажностью или интенсивным движением людей».

Выбор краски

Эпоксидная

Эмалевая

Акриловая

Меловая

5 советов по покраске плитки

Подготовка и грунтовка

Первый слой

Полное высыхание

Второй слой

Герметизация

Вам также следует остерегаться чрезвычайно текстурированных или неровных плиток, с которыми наверняка возникнут проблемы во время покраски.Покраска плитки — вариант намного дешевле и экологичнее, нежели если ее демонтировать и заменить. Но прежде чем приступать непосредственно к покраске, стоит узнать несколько важных нюансов.В вопросе покраске плитки самая большая ошибка, которую вы можете совершить, — это неправильный выбор краски, поскольку ее вид крайне значим для получения долговечной отделки.Лучший вариант — однозначно эпоксидная. «Такой выбор связан с эластичностью краски и ее устойчивостью к влаге, что делает ее пригодной для использования в таких помещениях, как ванная комната», — объясняет Томсон. Благодаря ее долговечности вам почти не нужно беспокоиться об истирании или химических веществах.Что касается краски на масляной основе, самое привлекательное в глянцевой эмали — это стопроцентное высыхание. Можете быть уверены, что она устойчива к влаге, ее легко чистить во время уборки и она действительно долговечна. Хотя процесс нанесения эмалевой краски в результате оказывается максимально простым, следует быть готовым к большому количеству испарений от такой краски, которые, очевидно, не лучшим образом воздействуют на человеческий организм.Акриловая краска экономична, ее легко наносить и она быстро сохнет, что особенно нравится людям, осуществляющим покраску плитки в своем доме собственными руками. Тем не менее, вам вряд ли захочется использовать ее в помещениях с высокой влажностью, таких как ванная комната: в конечном итоге можно в скором времени увидеть признаки износа, то есть отслаивание или сколы.Если вы желаете для своей ванной матовый вид или надеетесь на минимальную подготовку поверхности, меловая краска должна быть лидером в вашем списке. Однако она удачно используется далеко не на всех видах плитки.Эксперт Томсон настаивает на тщательной очистке перед покраской: без нее вы просто закрасите пыль или грязь, и краска не продержится долго. «Также важно устранить любые сколы или трещины», — добавляет он. Затем следует отшлифовать плитку, чтобы придать поверхности шероховатость для оптимальной адгезии. Как только вы убедитесь, что плитка полностью высохла перед покраской, нужно будет нанести подходящую грунтовку.Хотя может возникнуть соблазн нанести кистью или валиком как можно больше краски на первый слой в надежде избежать нанесения второго, эксперт не советует этого делать. Опасность заключается в том, что слишком толстый слой может привести к неравномерным результатам, которые трудно исправить, поэтому тонкий и устойчивый первый слой выигрывает гонку. Использовать вам кисть или валик, зависит от инструкции производителя и площади закрашиваемой поверхности.Возможно, у вас есть общее представление о том, сколько ждать высыхания в зависимости от выбранного типа краски, но мы рекомендуем читать инструкции конкретного производителя, на котором вы остановились. Они знают свои формулы лучше, чем кто-либо другой, хотя увеличить время высыхания никогда не помешает.Здесь действует то же правило, что и раньше: сосредоточьтесь на нанесении тонкого, аккуратного слоя. Такой подход особенно важен, учитывая, что это ваш последний шанс увидеть на выходе красивую и идеально ровную плитку, если все-таки возникли проблемы с первым слоем.Последний шаг так же важен, как и остальные. После того, как краска полностью высохнет, нанесите кистью или валиком полиуретан на водной основе или герметик, специально предназначенный для плитки. Не забудьте в обязательном порядке ознакомиться с инструкциями производителя, потому что в них точно указано, сколько слоев вам нужно и как их наносить.