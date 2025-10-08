Как легко открыть банку с винтовой крышкой, которая не поддается

Банки с винтовыми крышками – настоящее чудо, особенно для хозяев, которые весной и осенью делают собственные запасы закаток. Главное достоинство винтовой крышки в том, что для ее установки не нужно использовать закаточную машинку, которая сегодня не у всех-то и в хозяйстве есть. Однако, было бы ошибкой думать, что такая крышка полностью лишена недостатков. Иногда открыть ее бывает крайне не просто.
Открыть вздутую после закатки банку не сложно. ¦Фото: novate.ru.
Чаще всего банки с винтовыми крышками из магазина открываются достаточно легко. Редки те случаи, когда робот на заводе «перестарался» и затянул крышку слишком туго. Другое дело, когда банка повторно закрывается человеком. Еще больше осложниться ситуация может при создании новой закатки. Из-за попавшего в банку с винтовой крышкой воздуха, последнюю можно прижать давлением, что сделает последующее открывание крайне непростым, в том числе для хрупких рук прекрасной половины человечества.
Понадобится кулак. ¦Фото: novate.ru.
Многие хозяева и хозяйки, оказавшиеся в такой ситуации, пробуют самые разные способы: горячую воду, полотенце, резиновые перчатки и даже поддевание крышки ножом. Последний способ и вовсе использовать не рекомендуется. Во-первых, можно испортить крышку. Во-вторых, из-за резкого перепада давления банка может лопнуть, став непригодной для повторного использования.
Хорошенько стукаем. ¦Фото: novate.ru.
На самом деле, чтобы скрутить неподдающуюся винтовую крышку, не нужно никаких «танцев с бубном». Не нужны даже крепкие мужские руки. Все, что нужно сделать – это крепко взять банку одной рукой. Вторую руку сжимаем в кулак. После этого бьем нижней (мягкой) частью кулака по крышке 2-3 раза. Это позволит сдвинуть крышку и выровнять давление внутри и снаружи сосуда с закаткой. В дальнейшем можно будет скрутить крышку легко и непринужденно.
Вот и готово. ¦Фото: novate.ru.
