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Что происходит с ногой при пулевом ранении


Смоделированная ситуация: пуля попала в ногу.

Смоделированная ситуация: пуля попала в ногу.



Современный кинематограф учит нас несколько пренебрежительно относиться к пулевым ранениям. Ведь герои боевиков так легко бегают и даже дерутся простреленными конечностями. Однако, если верить исследователям из Калифорнийского университета (Лос-Анджелес), смоделировавшим виртуальную ногу в качестве наглядного пособия для военных медиков, все не так уж радужно.


 

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