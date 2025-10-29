5 вариантов, как проверить натуральность творога в домашних условиях

Как распознать подводные камни и проверить качество товара - расскажет Novate.ru

Как определить натуральность творога

После употребления фальсификата создается впечатление, что на языке осталась масляная пленка / Фото: zdraveda.ru

Возьмите немного творога, разведите в небольшом количестве воды и добавьте каплю уксуса или лимонного сока, кислоты / Фото: kuhniug.ru

Если реакции не произошло, перед вами натуральный продукт / Фото: сергиев-посад.рф

Качественный творог быстро растворяется, а фальсификат превращается в плотные комки / Фото: i.piccy.info

Молочный жир вступает в активную реакцию с кислородом, поэтому натуральный творог начнет пахнуть прокисшим / Фото: irecommend.ru

Как выбрать натуральный творог

У натурпродукта бежевый или кремовый оттенок, а подделка будет белоснежной / Фото: cdni.rbth.com

В упакованном кисломолочном продукте наверняка имеются дополнительные ингредиенты в составе / Фото: smoldaily.ru