5 вариантов, как проверить натуральность творога в домашних условиях

Как распознать подводные камни и проверить качество товара
Недобросовестные производители добавляют в творог растительные масла, крахмал, соду и даже мел. Этим грешат как крупные компании, так и домашние изготовители. Благодаря этому они экономят деньги и создают обманчивую картину натуральности.
Как определить натуральность творога
1. Вкус
После употребления фальсификата создается впечатление, что на языке осталась масляная пленка / Фото: zdraveda.ru
Первым делом доверьтесь вкусовым ощущениям. Пальмовое масло в составе творога легко распознать по его текстуре - она становится однородной, а не зернистой. А еще после употребления создается впечатление, что на языке осталась масляная пленка.
2. Кислота
Возьмите немного творога, разведите в небольшом количестве воды и добавьте каплю уксуса или лимонного сока, кислоты / Фото: kuhniug.ru
Продукт часто дополняют содой и мелом, которые тоже легко выявить. Возьмите немного творога, разведите в небольшом количестве воды и добавьте каплю уксуса или лимонного сока, кислоты. Понаблюдайте за эффектом. Поскольку у соды щелочная среда, она вступит в реакцию с кислотой. Появление пузырьков - верный признак фальсификата.
3. Йод
Если реакции не произошло, перед вами натуральный продукт / Фото: сергиев-посад.рф
Крахмал - еще один «лишний» ингредиент в твороге. Он является дешевым сырьем, помогает в разы увеличить объемы и сэкономить на натуральных продуктах. Наберите творог в ложку и капните на него 2-3 каплями йода.оцените результат. Если реакции не произошло, перед вами натуральный продукт. Когда творог начинает синеть, это значит, что в нем много крахмала.
4. Горячая вода
Качественный творог быстро растворяется, а фальсификат превращается в плотные комки / Фото: i.piccy.info
С помощью кипятка можно выявить, имеются ли в твороге растительные жиры. Наберите стакан горячей жидкости, добавьте ложку кисломолочного продукта и размешайте, насколько это возможно. Подождите, пока вода остынет. Если на поверхности появится масляная пленка, в составе 100% есть жиры. К тому же, качественный творог быстро растворяется, а фальсификат превращается в плотные комки.
5. Время
Молочный жир вступает в активную реакцию с кислородом, поэтому натуральный творог начнет пахнуть прокисшим / Фото: irecommend.ru
Недаром говорят, что время покажет. Возьмите немного творога и оставьте продукт при комнатной температуре на 8-10 часов. Молочный жир вступает в активную реакцию с кислородом, поэтому спустя указанное время натуральный творог начнет пахнуть прокисшим. Если же продукт пожелтел и на нем образовалась корочка, в составе достаточно пальмового или другого вида масла.
Как выбрать натуральный творог
У натурпродукта бежевый или кремовый оттенок, а подделка будет белоснежной / Фото: cdni.rbth.com
1. У натурпродукта бежевый или кремовый оттенок, а подделка будет белоснежной.
2. У настоящего творога кисловатый привкус, но не ярко выраженный.
3. В упакованном кисломолочном продукте наверняка имеются дополнительные, и не всегда полезные, ингредиенты в составе.
В упакованном кисломолочном продукте наверняка имеются дополнительные ингредиенты в составе / Фото: smoldaily.ru
4. Однородная и жидковатая текстура - признак фальсификата.
5. У творожных масс немного сливочный аромат и нет кислинки.
