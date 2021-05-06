Чем живет Китай: амбициозные проекты и прогрессивные инновации Поднебесной

Китай – удивительная страна с древней историей, родина многих изобретений человеческой цивилизации. И сегодня он также продолжает удивлять. Всего за несколько десятилетий Поднебесная вырвалась далеко вперед, перейдя от стадии «сделано в Китае» к стадии «Разработано в Китае». Современный Китай входит в число самых прогрессивных стран мира и является одним из мировых лидеров в области высоких технологий и внедрения инноваций.
1. FlexPai
FlexPai – шаг в новую эру гибких дисплеев. /Фото: cdn.androidheadlines.com
Поднебесная меняется настолько быстро, что будущее наступает быстрее, чем уходит прошлое. Еще вчера копировавший чужие технологии Китай совсем скоро станет серьезным конкурентом для Кремниевой долины. В сфере разработки гибких цветных дисплеев один из лидеров – китайская компания Rouyu Technology. В 2018 году компания представила первый в мире смартфон, способный изменять конфигурацию, складываясь. В развернутом виде его экран большой, как у планшета и составляет 7,8 дюйма. При складывании вдвое FlexPai становится смартфоном с экраном около четырех дюймов. Устройство выдерживает около 200 тысяч сгибаний без потери качества изображения.
2. South-North Water Transfer
Колоссальный проект по переброске вод позволил «напоить» Пекин: Янцзы поставляет 70% воды, необходимой столице Китая. /Фото: upload.wikimedia.org
В Поднебесной есть пословица: «Янцзы никогда не повернет вспять, человек никогда не вернет молодость». Современный Китай сделал ее неактуальной. Страна разработала и осуществила масштабный проект по переброске водных ресурсов с юга на подверженный засухам север. Это позволило напитать влагой засушливые районы и уменьшить наводнения в низменных частях Китая. Концепция проекта включает три канала протяженностью 1300 километров каждый. Он был предложен еще в 1952 году Мао Цзэдуном, но к строительству приступили лишь спустя 50 лет – в 2002 году. Восточный канал заработал в ноябре 2013 года, Центральный – в конце 2014 года, а строительство Западного пока под вопросом.
3. FAST telescope
FAST телескоп помогает китайским астрономам познавать тайны космоса. /Фото: media.wired.com
Китай интересуется не только тем, что происходит на земле, Поднебесная давно устремила взгляд ввысь, за пределы планеты. Очень быстро страна из догоняющих переместилась в лидеры по освоению космоса. Для исследования космического пространства Китай построил «Небесное око» – Сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой Five hundred meter Aperture Spherical Telescope (FAST). На сегодняшний день этот радиотелескоп самый большой в мире. Его диаметр составляет пятьсот метров, и он занимает площадь, на которой можно было бы расположить тридцать футбольных полей.
Познавательный факт от Novate.ru: FAST телескоп был введен в действие 25 сентября 2016 года и за период работы уже обнаружил 51 звезду, характеристики которых схожи с пульсарами. Обсерватории разных стран подтвердили, что одиннадцать из них точно являются пульсарами – нейронными звездами, вращающимися с высокой скоростью и излучающими электромагнитные импульсы, «задевающие» Землю.
4. Qiantu K50
Qiantu K50 выглядит довольно претенциозно. /Фото: i2.wp.com
Автомобилестроение развивается в Китае семимильными шагами. В сфере электромобилей вызов Тесле Поднебесная бросила уже сейчас. Концепт люксового электрокара был представлен в 2014 году, а летом 2018 года началось серийное производство. «Китайский Ferrari», как прозвали автомобиль журналисты, получил алюминиевую пространственную раму и углеволоконный кузов. Электромоторы мощностью 380 л.с. развивают максимальную скорость 200 км в час и до сотки разгоняются за 4,6 секунды. На одном заряде батареи автомобиль может проехать 380 км.
Интересный факт: Qiantu K50 сумел вызвать интерес в Америке и китайская компания Qiantu Motor подписала договор о сотрудничестве с калифорнийской фирмой Mullen Technologies. С 2020 года они будут совместно совершенствовать, собирать и реализовывать Qiantu K50 в Северной Америке.
5. Shanhai Maglev
В перспективе маглевы сведут разрыв между высокоскоростным железнодорожным и воздушным транспортом к минимуму. /Фото: davidsbeenhere.com
В Китае стремительно развивается транспортная система, в том числе и скоростные перевозки. Первые поезда на магнитной подушке начали курсировать в 2004 году на линии, связавшей международный аэропорт Пудун и станцию метро Лунъян в Шанхае. Строительство ветки вела немецкая компания Transrapid. Максимальная скорость поезда составляет 431 км/час, а средняя на маршруте – 250 км/час.
Весной 2019 года китайские разработчики представили маглев, способный развивать скорость до 600 километров в час. Прототип кузова уже сошел с конвейера, и в 2021 году планируется запуск в коммерческое использование.
Познавательный факт: Маглев – это поезд, который движется на магнитной подушке, не касаясь рельсов, и приводится в движение силой электромагнитного поля. В настоящее время коммерческие линии таких поездов курсируют только в трех странах: Японии, Китае и Южной Корее.
6. Sky Train
Китай стал третьей страной в мире, освоившей технологию монорельсовых поездов. /Фото: lksdiaradesign.com
В сфере разработки альтернативного наземного транспорта Китай также находится в числе лидеров. Первую подвесную дорогу здесь разработали с нуля и ввели в эксплуатацию меньше, чем за полгода. Монорельсовая линия начала работу 21 ноября 2016 года в городе Чэнду (провинция Сычуань). Поезд Sky Train питается от литиевых батарей, заряда которых хватает на 4 часа движения. В пути, во время остановок на станциях они автоматически подзаряжаются. Провинция Сычуань – родина гигантских панд, что отразилось в дизайне вагонов, получивших «няшный» вид, напоминающий бамбукового медведя.
7. Sungrow Anhui Solar Farm
В Китае активно строятся плавучие солнечные станции. /Фото: pv-tech.org
Китай также не остался в стороне от тренда на внедрение альтернативных источников энергии. В стране функционирует самая большая в мире фотоэлектрическая станция на воде мощностью 40 МВт. Она производит энергию, достаточную для питания 15 тысяч домов и построена на озере, образовавшемся на месте угольной шахты в результате дождей и оседания грунта. Станции такого типа стремительно набирают популярность в мире. Их конструкция позволяет не только экономить землю, но также снижает испарение воды из водоема, а водная прохлада продлевает срок службы фотоэлектрических панелей.
8. Sunway TaihuLight
Китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight. /Фото: as01.epimg.net
В рейтинге суперкомпьютеров мира китайские вычислительные системы занимают высокие позиции. Шесть раз список возглавлял суперкомпьютер Tianhe-2, в 2016 году его потеснил свой же китайский собрат Sunway TaihuLight, заняв первое место с результатом в 93 петафлопса. В 2018-2019 годах они немного сдали позиции, опустившись на третье и четвертое места и уступив лидерство американским системам Summit и Sierra.
В 2018 Китай опередил другие страны, запустив прототип первого в мире экзафлопсного суперкомпьютера, который сможет выполнять 1 квинтиллион операций в секунду. Рабочая вычислительная система ожидается уже в 2020 году, и она будет полностью построена на китайских комплектующих: от микропроцессоров до операционки.
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