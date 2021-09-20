Как отбелить белье без кипячения и отбеливателя

Освежить старое белье из деликатных тканей, избавиться от пятен на одежде, вернуть прежний внешний вид застиранным полотенцам можно даже без порошка и отбеливателя.

Кипятить его тоже не придется. С такой, казалось бы, неразрешимой задачей легко справится при помощи самодельного бюджетного средства. Результат просто превосходный, и это при условии, что все компоненты доступны и гарантировано есть в запасе у каждой хозяйки, а само средство «на ура» справляется с пятнами различного происхождения.







Состав чудо-средства:

водахозяйственное мылокальцинированная соданашатырный спиртНа 5 л горячей воды (температура не менее 80C) добавляем 3 столовых ложки натертого или жидкого хозяйственного мыла, даем ему раствориться, затем добавляем 2 ст. ложки соды и 2-3 ст. ложки нашатырного спирта. Если стойких пятен на белье нет, то можно ограничится 2-я ст. ложками нашатырного спирта. Погружаем в выбранную емкость белье, а затем накрываем крышкой и оставляем в покое до полного остывания.По истечении 3-4 часов достаем вещи из раствора и отправляем в стиральную машинку. Стираем в обычном режиме с добавлением порошка для белого белья.Полюбуйтесь результатом! Нижнее белье обновлено, полотенце теперь не выглядит застиранным, а от жира и пятен краски на одежде не осталось и следа.Подробнее о том, как, не используя отбеливатель, отбелить белье без кипячения в видео: