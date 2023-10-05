10 редких ретро фотографий звёзд середины XX века в неформальной обстановке

1. Одри Хепбёрн

Британская актриса и фотомодель, 1966 год.

2. Фэй Данауэй

Американская актриса и лауреат премии «Оскар».

3. Марлен Дитрих

Актриса, певица и секс-символ целой эпохи.

4. Брижит Бардо и Шон Коннери

Французская актриса Бриджит Бардо и британский актер Шон Коннери во время съемок «Шалако», 1968 год.

5. Перед началом съёмки

Брижит Бардо и Шон Коннери.

6. Фрэнк Синатра

Фрэнк Синатра с охраной в Майами-Бич, 1968 год.

7. Урсула Андресс

Швейцарская киноактриса и секс-символ 1960-х годов.

8. «Led Zeppelin»

Британская рок-группа, образовавшаяся в 1968 году в Лондоне

9. Элвис Пресли

Американский певец и актёр. США, Лас-Вегас, 1964 год.

10. Совершенные фотографии Терри О'Нила

Совершенные фотографии Терри О'Нила.