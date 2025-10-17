4 вещи времён СССР, в предназначении которых мы по-прежнему можем круто ошибаться

Всё знают о коврах на стенах во времена СССР. И практически все полагают, что они висели для красоты и из соображений моды. А что если мы скажем вам, что для этих изделий на стене было три совершенно других причины? Если любопытно, прочитайте материал.
1. Треугольные бутылки были для хранения определённого продукта
Что за чудо-бутылка? / Фото: pikabu.ru
Если вы нашли на чердаке или на даче такую треугольную бутылку времён СССР, то будете находиться в полном недоумении.шкафчике. Всё очень просто. Дело в том, что до 1950-х годов абсолютно все продукты в СССР выпускались в совершенно одинаковых бутылках, круглых по диаметру и с горлышком. В таких бутылках продавался и лимонад, и молоко, и уксус, и бензин. Таким образом руководство СССР экономило на производстве стеклотары. Считалось, что нет смысла выпускать бутылки разной формы. Но в конце 1940-х годов начались массовые отравления детей уксусом. И не только детей. Дети в первую очередь, и взрослые во вторую случайно глотали уксус (особенно в ночное время), полагая, что в бутылке вода, лимона или молоко. И поэтому в 1950-1970-е годы было принято решение выпускать уксус только в треугольных бутылках. Чтобы исключить отравление уксусом в дневное и ночное время среди детей и взрослых. И это сработало!
2. Ковер вешали на стену вовсе не для красоты!
Причин для этого было несколько... / Фото: yandex.ru
Фактически все современники уверены, что вешать ковер на стену в СССР было то ли модой, то ли эстетикой. Но это не так. Было три причины для этого. Во-первых, бумажные обои в середине 20 века стоили дорого, поэтому клеили ими не всю комнату, предпочитая непоклеенную часть завесить давно уже БУ ковром.
Во-вторых (проверено родителями автора Novate.Ru), ковер клеили над кроватью для того, чтобы скрыть черные следы от гнездилищ клещей, которые в 1950-1980-е годы были почти в каждой квартире (до появления иностранных химикатов). А клопы всегда шли туда, где ночью спали люди, чтобы беспрепятственно их кусать. В-третьих, ковер на стене использовался как шумоизоляция в коммунальных квартирах, чтобы не так отчетливо слышать по ночам, чем занимаются невольные соседи.
3. Холодильник с замком решал несколько задач
Холодильник с замком времен СССР. / Фото: pikabu.ru
Самая популярная версия, зачем в середине 20 века в СССР массово выпускались холодильники с замком, это чтобы не крали еду соседи по коммуналке. Но это самая малая из причин. Согласитесь, если вашу еду внезапно спёрли, скандала с соседями не избежать, верно? Было ещё две причины. Жены закрывали на ночь холодильник на ключ, чтобы их мужья не напивались имеющейся в нём водкой. И теперь самая фееерическая причина: когда кто-то из жильцов коммуналки уезжал в командировку, он закрывал в холодильнике ценные вещи, воришку которых, в случае исчезновения, было бы совсем не просто отыскать.
4. Детей пеленали не для того, чтобы кости формировались
Зачем же пеленали детей в СССР? / Фото: yapet.livejournal.com
Пеленание детей в СССР наводит священный ужас на жителей современной Европы. Впрочем, мы тоже теперь уже не пеленаем детей. Зачем же пеленали детей в роддомах СССР, призывая затем и матерей пеленать их дома в течение нескольких месяцев? Официальная причина тогда - чтобы развивались кости. Но это полный бред. Дело в том, что ребенок лучше спит, если не видит, как двигается его тело. Таким образом обеспечивали постоянный сон младенцев. Моя мама, чья юность пришлась на то время, рассказывала, что когда перестала пеленать меня, видела такую картину: я сплю, зашевелила ручками, подняла их вверх, открыла глаза - испугалась и заплакала. Да, всё верно.
Но только отсутствие пеленания помогает ребенку развиваться гармонично и НЕ БОЯТЬСЯ СОБСТВЕННЫХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА! Многие дети, которых пеленали долго, вырастали невротиками, так как были с младенчества абсолютно не готовы к любым изменяющимся обстоятельствам, даже если это вид собственной ноги или руки.
