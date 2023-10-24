Как вкусно приготовить овсянку, чтобы захотелось добавки: 5 сытных рецептов

Овёс выращивали в Древнем Китае ещё в 7000 году до нашей эры, но древние греки были первыми, кто употребил овсянку в качестве каши, которую мы знаем сегодня. С тех пор люди во всём мире стали всё чаще и чаще готовить овсянку различными способами, придумывая всевозможные блюда - от классических хлопьев, залитых молоком до гарниров и десертов.
1. С авокадо
Овсянка с авокадо. \ Фото: platingsandpairings.com.
Для быстрого и сытного ужина нет ничего лучше, чем овсяная каша со свежим авокадо и сыром.
Ингредиенты:
• Овсянка – 1 стакан;
• Авокадо крупное спелое – 1 шт;
• Лук-шалот – 1 шт;
• Чеснок – 2 зубка
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально;
• Сыр твёрдый – для подачи.
Овсяная каша с авокадо и яйцом. \ Фото: fannetasticfood.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Нарезать кольцами средней толщины;
• Чеснок очистить и нарезать кружками средней толщины;
• Обжарить на оливковом масле до золотистого цвета;
• Затем добавить овсянку;
• Перемешать и залить тёплой водой так, чтобы она покрыла крупу на полтора сантиметра;
• Посолить и поперчить;
• Готовить на среднем огне под крышкой примерно пятнадцать-двадцать минут или до тех пор, пока не испарится жидкость;
• После дать каше настояться несколько минут;
• Посыпать тёртым сыром;
• Подавать с авокадо, нарезанным соломкой или кубиком.
2. Суп
Овсяновый суп. \ Фото: cookingwithpree.com.
Быстро, просто, сытно и вкусно – всё, что нужно знать об овсяном супе с добавлением лука-порея.
Ингредиенты:
• Овсянка – 1 неполный стакан;
• Лук-порей – 3-4 шт;
• Овощной бульон из кубика – 1 л;
• Молоко – 1,5 стакана;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло сливочное – опционально;
• Петрушка – 2-3 веточки;
• Кинза – 2-3 веточки.
Суп из овсянки. \ Фото: i0.wp.com.
Способ приготовления:
• Лук вымыть;
• Нарезать тонкими кольцами;
• Выложить в небольшую кастрюлю с толстым дном;
• И обжарить до золотистого цвета на сливочном масле;
• Посолить и поперчить;
• Добавить измельчённую в блендере овсянку;
• Залить овощным бульоном и молоком;
• Довести до кипения;
• После готовить на среднем огне около тридцати-тридцати пяти минут;
• Дать супу настояться несколько минут;
• Разлить порционно по тарелкам;
• Посыпать мелко нарезанной петрушкой и кинзой;
• Подать к столу с сухариками, тостами или гренками.
3. С грибами и яйцами
Овсянка с грибами и яйцом. \ Фото: goop-img.com.
Овсянка – это не только сладкие хлопья, залитые молоком или сиропом, а и огромное разнообразие полноценных сытных блюд, которые придутся по вкусу даже тем, кто скептически относится к не самой вкусной каше.
Ингредиенты:
• Яйца – 3 шт;
• Овсянка – 1 стакан;
• Лук белый или фиолетовый небольшой – 1 шт;
• Чеснок – 1-2 зубка;
• Грибы – 0,3 кг;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально;
• Петрушка – несколько веточек;
• Кинза – несколько веточек.
Овсяная каша с грибами. \ Фото: images.food52.com.
Способ приготовления:
• Лук и чеснок очистить;
• Измельчить;
• Обжарить три-пять минут на оливковом масле;
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Нарезать кубиком или соломкой;
• Добавить к луку;
• Готовить пять-семь минут;
• Затем посолить и поперчить;
• Высыпать овсянку;
• Залить кипятком;
• Довести до кипения;
• После уменьшить огонь;
• Накрыть крышкой и готовить около тридцати пяти минут;
• Яйца отварить вкрутую, при желании можно пожарить глазунью;
• Готовую кашу разложить порционно по тарелкам, сверху выложить яйца;
• Посыпать мелко нарезанной петрушкой и кинзой;
• Подать к столу.
4. С овощами
Овсянка с овощами. \ Фото: i.pinimg.com.
Овсянка с овощами – блюдо, которое отлично подойдёт для трапезы в любое время суток, будь то завтрак, обед или ужин.
Ингредиенты:
• Овсянка – 1 стакан;
• Перец болгарский жёлтый или красный – 1 шт;
• Цукини небольшого размера – 1 шт;
• Черри или коктейльные томаты – 8-10 шт;
• Тимьян или розмарин – 1 веточка;
• Масло оливковое – опционально;
• Соевый соус – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Овсяная каша с томатами и овощами. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Перец вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать небольшой соломкой;
• Цукини вымыть;
• Просушить и нарезать по принципу перца;
• Выложить в форму для запекания, предварительно застеленную пергаментом;
• Томаты вымыть;
• Нарезать на половинки или четвертинки;
• Сбрызнуть оливковым маслом;
• Посолить и поперчить;
• Добавить розмарин или тимьян;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на пятнадцать минут;
• Овсянку отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Затем дать каше настояться под крышкой несколько минут;
• После разложить по тарелкам;
• Сдобрить оливковым маслом и соевым соусом;
• Сверху выложить овощи и подать к столу.
5. С беконом и сыром
Овсянка с беконом. \ Фото: oatseveryday.com.
Омлет и яичница – привычное блюдо для завтрака, но что, если вместо них подать овсянку с беконом и сыром? Поверьте, этот беспроигрышный вариант станет одним из самых любимых.
Ингредиенты:
• Овсянка – 1 неполный стакан;
• Бекон – 6-8 полосок;
• Лук белый или фиолетовый – 1 шт;
• Сыр фета или тофу – для подачи;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка – для подачи;
• Кинза – для подачи.
Овсяная каша с беконом. \ Фото: heartbeetkitchen.com.
Способ приготовления:
• Бекон нарезать соломкой;
• Обжарить на сухой сковороде до румяного цвета со всех сторон;
• Выложить на блюдо;
• Лук очистить и мелко нарезать;
• Обжарить до золотистого цвета на той же сковороде, где жарился бекон;
• Затем добавить овсянку;
• Перемешать;
• Посолить и поперчить;
• Готовить три-четыре минуты;
• После залить кипятком так, чтобы жидкость покрыла содержимое скороды на один сантиметр;
• Готовить на среднем огне восемь-десять минут;
• После выложить овсянку по тарелкам;
• Посыпать беконом и кусочками сыра;
• Украсить зеленью и подать к столу.
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