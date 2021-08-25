15 отменных идей, способных сделать любую квартиру лучше

На сегодняшний день немногие могут похвастаться большой жилплощадью. Подавляющему большинству приходится ютиться в квартирах со скромными габаритами. Чтобы туда все уместить, приходится проявлять чудеса сообразительности и находчивости.

К счастью, время не стоит на месте, и мебельные фабрики предлагают огромное разнообразие многофункциональной мебели.

1. Кровать-перегородка

Зонирование комнаты кроватью.

Оригинальная кровать, которая благодаря своей необычной форме стала зонирующим элементом детской для двух разнополых детей и позволила каждому обзавестись отдельным спальным местом и собственным пространством.

2. Кровать-гардеробная

Кровать-чердак с гардеробом в нижней части.

Чудесная кровать-чердак с достаточно просторным гардеробом - отличная идея для детской или для комнаты подростка, где нужно сэкономить место.

3. Тройная кровать

Трехъярусная кровать.

Двухэтажные кровати - не редкость, а вот трехъярусные довольно необычны. Тем не менее, они могут стать настоящим спасением для родителей тройняшек. Благодаря необычному размещению, кровати займут чуть больше места, чем двухэтажная конструкция, но все же меньше, чем три отдельные кровати.

4. Функциональная стена

Стена со шкафчиками и кроватью в нише.

Современная детская с функциональной стеной с обилием выдвижных ящиков разного калибра и уютной кроватью в нише. По нашему мнению, такое решение позволит сэкономить немного площади и создать ощущение порядка и простора в комнате.

5. Стеллаж для специй

Боковой стеллаж для специй.

Боковые стенки шкафчиков можно использовать также, как и их передние части. На боковой стенке можно организовать полки и сделать практичный стеллаж для специй.

6. Игровая зона

Игровая зона под кроватью.

Чтобы легко поддерживать порядок в детской комнате, позаботьтесь о создании практичных и эргономичных систем хранения. Одной из таких может стать выдвижная игровая зона, которая легко складывается и прячется под кроватью.

7. Полка

Полка над дверью.

Узкая полка, зафиксированная над входной дверью, это оригинальная идея использования пустующего пространства.

8. Гардеробная

Открытая гардеробная.

Обычно стена с дверью остается незадействованной, но если построить вдоль нее полочки и шкафчики, получится функциональный и достаточно вместительный гардероб. По нашему мнению, подобная конструкция станет прекрасной альтернативой классическому платяному шкафу.

9. Прихожая

Стеллаж в прихожую.

Деревянный стеллаж открытого типа с секциями для верхней одежды, обуви, сумок и прочих вещей - отличный способ красиво и эргономично обустроить прихожую.

10. Откидная кровать

Откидная кровать, встроенная в стеллаж.

Многофункциональный деревянный стеллаж, построенный вдоль одной из стен, одной из главных деталей которого стала откидная кровать.

11. Выдвижной стол

Выдвижной стол на кухне.

Достаточно большой и в то же время компактный кухонный стол, который в любой момент можно задвинуть под столешницу одного из шкафчиков на кухне.

12. Кровать с гардеробом и рабочим местом

Кровать-чердак с гардеробом и рабочим местом.

Еще один пример обустройства спальни с кроватью-чердаком, под которой удалось разместить достаточно большую гардеробную и скромное рабочее место.

13. Стол-полочка

Выдвижной стол-полочка.

Белоснежный узкий комод, в верхнем ящике которого спрятан компактный складной столик, прекрасно впишется в интерьер маленькой гостиной или спальни.

14. Доска-пегборд

Пегборд на кухне.

Не хотите загромождать кухню лишней мебелью, замените несколько навесных шкафов перфорированной доской. Подобная система хранения прекрасно подойдет для размещения сковородок, дуршлагов, терок, столовых приборов и прочих мелких кухонных девайсов.

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