Музейный комплекс Лофотр в норвежской деревне

История сохранила память о викингах – бесстрашных скандинавских воинах, которые большую часть своей жизни проводили в морских завоевательных походах. Чтобы поближе познакомиться с их бытом, стоит посетить норвежскую деревушку Борг. Там располагается музейный комплекс под открытым небом – Лофотр. Главная его достопримечательность – 83-метровый дом-реконструкция, единственная находка археологов такого масштаба.











По мнению ученых, дом принадлежал вождю племени, об этом свидетельствуют огромные размеры постройки и внутреннее обустройство жилища. Реконструирован он был в 1990-х годах, и с тех пор стал визитной карточкой Лофотра. Археологи предполагают, что в этом доме жили с 500 по 950 гг. н.э. Его последним обитателем был последний предводитель местного племени викингов Олаф Твеннумбруни. По сохранившимся историческим данным, у него было трое сыновей и жена Ашильда







Мастерская в доме викингов.



Туристы, которые сегодня посещают Лофотр, чувствуют себя так, словно совершили путешествие на машине времени. На территории музейного комплекса можно отведать блюда традиционной скандинавской кухни, которые предположительно составляли рацион викингов, увидеть реконструкцию двух суден у берега, посетить кузницу, где свое ремесло демонстрирует кузнец.

Многие экскурсоводы надевают одежду викингов, поэтому создается иллюзия, будто попал в раннее средневековье. Такая прогулка по историческому месту обязательно остается в памяти.Спальня викингов.Здание, которое напоминает по форме перевернутую лодку.Отдохнуть и вкусно поесть туристам предлагают в банкетном зале, который по форме напоминает перевернутую вверх дном лодку. Обеды и ужины здесь проходят по аккомпанемент традиционной музыки и танцев. Летом можно отправиться на морскую прогулку на корабле Viking, который является полномасштабной копией корабля Gokstad , построенного в IX веке и рассчитанного на 90 человек.Банкет в музее викингов в Лофотре, Норвегия.Прогулочный корабль в музее викингов . Судно является точной копией суден, которые использовали викинги.Интерьер дома воссоздан так, как он мог выглядеть в 800 г.н.э. На территории, помимо кузницы, можно увидеть зернохранилище и сарай. Здесь есть и животные – кабаны, лошади и овцы. Посетители могут не только зайти в дом, для них открыты еще и два выставочных зала, где находятся экспонаты, рассказывающие о жизни викингов, а также там транслируются видео об археологических раскопках в Борге.Овцы в музейном комплексе под открытым небом Лофотр, Норвегия . Обувь викингов – музейный экспонат.Сарай для содержания домашних животных зимой.Музей открыт для посещения с мая по сентябрь. Ранее он номинировался в конкурсах Музей года в Норвегии и Музей года в Европе. Ежегодно в августе здесь проходит пятидневный фестиваль викингов , и тогда сотни туристов съезжаются в деревушку, чтобы принять участия в гуляниях и конкурсах, посетить концерты и, конечно же, почувствовать, что в их жилах течет кровь викингов.Туристическая группа на экскурсии в музее викингов . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)