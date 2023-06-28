Самые опасные серийные автомобили в мире

Вы когда-нибудь мечтали о езде на скорости более 300 км/ч в стильном спортивном автомобиле? Некоторые автопроизводители предоставляют такую возможность. Правда за такую возможность нужно заплатить много денег. Список самых быстрых и самых опасных автомобилей в мире.









McLaren F1.

Hennessey Venom GT.

Zenyo ST1.

SSC Ultimate Aero TT.

Lamborghini Aventador.

Saleen S7 Twin Turbo.

Koenigsegg Agera R.

Bugatti Veyron Super Sport.

Pagani Huayra.

Aston Martin One 77.