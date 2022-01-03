С нами не соскучишься!

8 011 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Нам тоже нужно ссылать педиков на север к белым медведям...Что грозило любов...
  • РОМАН Молчанов
    С наступающим ! Спасибо.Маленькие кухонны...
  • Лилия Царенкова
    АХ-ренеть.. Не, ну я давно заметил, что "храмы" притягивают нечисть. Ышо в пору моей молодости я познакомился с некот...Что нужно знать в...

Как правильно простимулировать рост орхидеи

Только представьте, оказывается, даже без специальной подкормки, можно вернуть орхидее утраченный тургор листьев, стимулировать выброс цветоноса или обеспечить более пышное цветение.
На радость начинающих любителей орхидей, опасающихся всего нестандартного и не до конца понятного, заливать грунт в горшках водой или устраивать душ на свой страх и риск вовсе не придется. Предложенный способ до банального прост, безопасен и общедоступен. Зная где и как расположить стакан с водой, можно даже в отпуск отправиться без опасений за любимые орхидеи.
Как правильно простимулировать рост орхидеи
Единственное условие, без которого не обойтись — наличие у орхидей воздушных корней. Для тех растений, корни которых полностью находятся в субстрате, метод, увы, не подойдет. Ведь в стакан с водой необходимо опустить именно воздушные корни, благодаря которым орхидея возьмет ровно столько влаги, сколько ей требуется для нормальной жизнедеятельности.  К тому же, опускать все воздушные корни не понадобится, достаточно погрузить в воду всего пару корешков, через которые и будет осуществляться транспортировка живительной влаги. Делать это нужно как можно аккуратнее, чтобы не надломить случайно хрупкие корни. Кстати, корни орхидеи сами найдут воду и даже поменяют направление роста, если дополнительную емкость просто поставить рядом с горшком.


Как правильно простимулировать рост орхидеи
По сути опущенный в воду корень является природным фитилем. А столь нехитрым способом можно поддержать, стимулировать и даже реанимировать орхидею. Воспользоваться таким методом можно после пересадки растений, когда корни внутри горшка еще не зацепились за грунт, а сама орхидея находится в состоянии стресса. Компенсирует стакан с живительной влагой также недостаточный полив. Находящиеся в прозрачном стакане нормально функционирующие корни положительно отреагируют и на наличие света. Отсутствие стрессовых ситуаций  в свою очередь простимулирует растение на скорейшее наращивание субстратных корней, появление новых листьев и цветоносов, восстановление тургора листьев, более обильное цветение.
Как правильно простимулировать рост орхидеи
Еще один важный момент: лучше не держать корни в воде постоянно, а доставать их периодически для просушки. Если орхидей  в доме немного,  отлично подойдет «график» день-ночь. Вот на что способен стакан с обычной водой, поставленный в правильном месте в нужное время.
Подробнее о том, как правильно простимулировать орхидеи при помощи стакана с водой в видео:

Ссылка на первоисточник
советыОрхидея
Обсудить

Картина дня

наверх