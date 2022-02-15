6 откровенно сумасшедших профессий, которые выбирают настоящие храбрецы

Самые необычные профессии.
Все профессии нужны, все профессии важны. И это действительно так. Впрочем, есть некоторые занятия, которые для людей непосвященных могут показаться до крайности странными и даже в некотором смысле «дикими». Поверить в подлинную необходимость таких занятий порой очень сложно. Вот несколько ярких примеров подобной профессиональной деятельности.
1. Утрамбовщик в метро
Поможем впихнуться.
Необходимость в такого рода «специалистах» впервые появилась в Японии. Официально профессия существует с 1966 года. Сегодня «утрамбовщики» пассажиров метрополитена используются и в других странах, в том числе в Китае. Все «специалисты» должны иметь хорошую физическую форму.
2. Педикюрщик коров
Забота о скоте.
Данная должность существует на многих европейских фермах. На самом деле все дело вовсе не в красоте, а в самочувствии животных. Корова с ухоженными копытами не испытывает болей и дискомфорта, меньше нервничает и дает лучшие надои.
3. Наблюдатель за высыханием краски
Увлекательная работа, однако.
Существуют и такие специалисты. На самом деле работа этих парней намного сложнее, чем кажется, ведь они должны отлично разбираться не только в цветах и оттенках красок, но также уметь подмечать малейшие изменения цвета во время высыхания.
4. Прыгун по матрасам
Самая веселая работа.
В детстве не напрыгались на кровати? Тогда возможно именно эта работа подойдет для вас! Нет, это не шутка. Некоторым людям действительно платят весьма неплохие деньги за то, что они прыгают по матрасам для кроватей. Делается это, как правило, для испытания продукта на качество.
5. Профессиональный турист
Отдыхать может быть тяжело.
Очень часто дорогие (и не очень) отели нанимают специально подготовленных туристов, которые будут жить и развлекаться в их номерах. Это нужно для того, чтобы отдыхающий специалист мог выявить все существующие недостатки отеля и помочь ему стать лучше. Также это делается в рекламных целях.
6. Профессиональные плакальщики
За ваши деньги любые слезы.
В азиатских странах существует практика найма профессиональных плакальщиков как на торжественные, так и на трагические мероприятия, в том числе похороны. «Специалисты» такого рода смогут выдавить из себя слезы в любой форме – от скромных капель до завывания навзрыд.
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