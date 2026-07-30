Плакаты, фарфор и винил: какие советские вещи скупают за рубежом за огромные деньги

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Для многих и нас вещи советского времени – это бабушкин хлам, который лишь занимает место в доме. А ведь есть те, кто готов платить большие деньги за то, что для нас является пережитком времени. Какие вещи не стоит относить на мусорку? Что можно продать дорого иностранцам? Какие вещи из вашей кладовой могут сделать вас значительно богаче? Для многих и нас вещи советского времени – это бабушкин хлам, который лишь занимает место в доме. А ведь есть те, кто готов платить большие деньги за то, что для нас является пережитком времени. Какие вещи не стоит относить на мусорку? Что можно продать дорого иностранцам? Какие вещи из вашей кладовой могут сделать вас значительно богаче?Ответы на все эти вопросы вы найдете в нашей сегодняшней статье.

1. Оптика, которая дорого ценится



Советские фотоаппараты сейчас очень популярны. / Фото: Советские фотоаппараты сейчас очень популярны. / Фото: www.freepik.com

Советская фототехника всегда ценилась дорого. Особенно актуально это стало в последние годы. Мода циклична. Фотографы сейчас снова возвращаются к пленке. А советские фотоаппараты всегда были особо техникой. И сейчас, в стремлении вернуть прошлое, многие фотографы возвращаются именно к ней.

ФЭД или Зенит сейчас очень популярен на рынке. И речь идет не только про коллекционеров, знающих толк в оптике. Многие фотографы вновь берут в руки фотоаппараты прошлых лет. Так что, если вы хотите продать советскую фототехнику, стоит изучить вопрос актуальной цены. Чтобы не продешевить. На рынке дороже всех стоит Гелиос 44. Весь секрет в его объективе. Он позволяет снимать мягкие кадры, которые сейчас очень популярны. На Западе такие модели можно легко продать за 150 долларов.

2. Игрушки или необычные модельки машин



Коллекционеры обожают редкие советские машинки. / Фото: Коллекционеры обожают редкие советские машинки. / Фото: www.freepik.com

Игрушечные машинки советских времен. Это удивительно, как маленькая металлическая машинка, которой, возможно, играл ваш дедушка, может уйти с аукциона за большие деньги.

Советские машинки делали настолько реалистичными, что их легко спутать с коллекционными модельками известных машин. Даже простая советская игрушка может интересно выглядеть в интерьере. А уж коллекционеры просто их обожают. Феррари уже никого не удивить. А вот поставить на полку машинку, которую советского времени считается настоящей удачей.

3. Редкий фарфор для коллекционеров



Советский фарфор можно выгодно продать. / Фото: Советский фарфор можно выгодно продать. / Фото: www.freepik.com

Фарфор нашей страны всегда ценился. Но в советский период были выпущены особые коллекции. И знатоки очень быстро скупают премиальный фарфор от ЛФЗ. Речь идет о Ломоносовском фарфоровом заводе.

Именно они выпускали уникальные фигурки и сервизы. За них бывают целые сражения на аукционах. Коллекционеры очень ценят эту продукцию. Так что если у вас в кладовке завалялся фарфор от ЛФЗ, стоит изучить вопрос продажи на аукционе более детально. Это может быть очень выгодно.

4. Советский винил от Мелодии



Советские пластинки пользуются большой популярностью. / Фото: Советские пластинки пользуются большой популярностью. / Фото: www.freepik.com

Виниловые пластинки снова входят в моду. Особенно старый винил. Интересно, что именно советские пластинки так ценятся за рубежом. Все мы выросли на пластинках со сказками и знаменитыми мировыми хитами. А сегодня они могут принести вам неплохой доход.

У коллекционеров особый интерес вызывают пластинки от Мелодии. Но не все. Особенно ценятся именно мировые хиты, выпущенные этой компанией. Ценители винила видят в этом особый протест. Когда страна призывала ценить все отечественное, выпуск иностранных хитов на виниле было своеобразным вызовом. Именно из-за этого советские пластинки так сильно ценятся на аукционах.

5. Ретро для дизайнеров



Советские плакаты часто используют в интерьере иностранцы. / Фото: Советские плакаты часто используют в интерьере иностранцы. / Фото: www.freepik.com

Дизайнеры всегда возвращаются в прошлое за вдохновением. И ретро плакаты советской эпохи неожиданно стали настоящим мейнстримом. В одночасье все стали скупать старые советские агитационные рекламки. Иностранцы отлично вписывают их в интерьер, не особо задумываясь над переводом.