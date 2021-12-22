Невероятно красивый новогодний декор для дома

В мире давно установилась традиция украшать дом к Новому году. В России к ней относятся по-особому. Сегодня мы поделимся идеями, как можно украсить дом одновременно бюджетно и эффектно.
1. Светящиеся звезды
Объемные звезды символизируют приближение главного праздника в стране. Их можно использовать как альтернативу ночника. Создается волшебная атмосфера, располагающая к отдыху после тяжелого рабочего дня.
2. Искусственный снег
Зимой не всегда идет снег, поэтому можно создать зимнюю сказку у себя дома. Обычно декорацию прикрепляют к окну. На свету она смотрится гораздо эффектнее. А окружающие будут знать, что в этом доме готовы к Новому году.
3. Креативная елочка
Ее можно сделать своими руками. Для этого понадобится немного свободного времени, ветки и пышная мишура. Верх конструкции желательно украсить звездой, которую обычно помещают на елку.
4. Фантастически красивая стремянка с поделками
Она будет выглядеть празднично, если ее дополнить светящейся гирляндой и новогодними атрибутами. В этом деле никаких ограничений нет, главное, чтобы присутствовала гармония.
5. Яркие свечи
В них содержится особое очарование. Они снимают стресс и располагают к релаксации. Свечи можно расположить в любом месте. При желании можно добавить тематические украшения.
6. Милые подушки
Они создают праздничное настроение, даже если лежат на обычном диване. Также можно принести домой несколько веток и украсить их подушками. Декор в этом случае заиграет другими красками.
7. Наряженная ветка
Она будет хорошо смотреться в любой комнате: спальне, зале или кухне. В принципе ее можно расположить и в прихожей. Тогда она будет выглядеть намного уютнее, и при входе в дом сразу будет ощущаться предновогоднее настроение.
8. Изысканная сервировка стола
Отличный способ подготовиться к празднику. Домочадцы и гости будут в восторге от такого декора. Не забудьте сделать на память фотографию.
9. Композиция из тематических деталей
Их можно сделать за несколько минут. Для этого достаточно собрать немного шишек на улице, достать елочные игрушки или купить их в магазине. Звездочки из дерева или пенек станут завершающим элементом необычного декора.
10. Бесподобные снежинки
Новогоднее кружево выглядит нежно. Они выступают мощным акцентом в интерьере. Их можно сделать из бумаги или картона с детьми или племянниками. Процесс очень сближает в эмоциональном плане.
Идей по украшению декора в новогоднем стиле много. Можно воспользоваться шаблонами и внести в них авторский стиль, чтобы передать в интерьере свою яркую индивидуальность.
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