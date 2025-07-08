Всесильные протезы и ещё 4 неправдоподобных клише из научной фантастики, которые набили оскомину

1. Возможности бионической руки

Протез, может, и будет сильнее, но человеческое тело от этого апгрейда крепче не станет. /Фото: ru.maplehorst.com

2. Падение космических станций с орбиты на Землю

Орбитальные станции, даже если сломаются, сразу на планету не рухнут. /Фото: lifehacker.ru

3. Ориентация инопланетян в космосе по созвездиям

Пришельцы никак не могут ориентировать по земным созвездиям. /Фото: techinsider.ru

4. Прозрачный экран компьютера

Прозрачные дисплеи есть и сегодня, но их мало - уж больно неудобные, чтобы стать прогрессом. /Фото: lifehacker.ru

5. Силовое поле в качестве тюремного заграждения

Нелогично строить тюрьмы, где заграждение выключается вместе с электичеством. /Фото: fallout.fandom.com