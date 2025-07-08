Всесильные протезы и ещё 4 неправдоподобных клише из научной фантастики, которые набили оскомину

Научная фантастика - очень популярный жанр кинематографа со своей долгой историей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что некоторые сюжетные ходы в нём стали традиционными. Но некоторые из так называемых штампов, при всей своей нелогичности настолько часто эксплуатируются, что уже не вызывают ничего, кроме раздражения.
1. Возможности бионической руки
Протез, может, и будет сильнее, но человеческое тело от этого апгрейда крепче не станет. /Фото: ru.maplehorst.com
Использование механических рук частенько встречается в фильмах с научным или фантастическим уклоном. И практически всегда такие бионические конечности обладают удивительными способностями - от разбивания бетонных стен до метания машин на приличные расстояния. Вот только в реальности подобные выкрутасы с протезами проделать попросту невозможно, и дело тут вовсе не в том, что научно-технический прогресс не позволяет создать настолько крепкую бионику. Причина в биологии человека и физике - организм не сможет удержать железную руку на месте после подобных действий, и её просто оторвёт.
2. Падение космических станций с орбиты на Землю
Орбитальные станции, даже если сломаются, сразу на планету не рухнут. /Фото: lifehacker.ru
Известный киноштамп из научной фантастики - как только космический корабль либо орбитальная станция оказывается повреждённой или уничтожённой, её остатки тут же свалятся на Землю или другую планету, с чьей орбиты она сошла. На самом же деле подобная катастрофа, мягко говоря, противоречит принципу действия гравитации.
3. Ориентация инопланетян в космосе по созвездиям
Пришельцы никак не могут ориентировать по земным созвездиям. /Фото: techinsider.ru
В ряде научно-фантастических фильмов можно увидеть момент, когда представители внеземных цивилизаций дают представление землянам об их происхождении, использую людскую карту звёздного неба. Правда, если бы человечество действительно встретилось с инопланетянами, то точно не услышало бы знакомые названия созвездий. А всё потому, что скопления небесных тел из космоса вообще не выглядят в том же виде, как с Земли. Поэтому условному марсианину будет трудно понять, о какой Полярной Звезде из созвездия Малая Медведица вообще идёт речь.
4. Прозрачный экран компьютера
Прозрачные дисплеи есть и сегодня, но их мало - уж больно неудобные, чтобы стать прогрессом. /Фото: lifehacker.ru
Ещё один популярный штапм, когда достижение будущих поколений людей в технике изображается в том числе в виде прозрачных экранов. Вероятно, так делают, чтобы максимально приблизить вид гаджетов и их экранов к использованию голограмм. Вот только, несмотря на довольно презентабельный и завлекающий дизайн, в практическом смысле прозрачные дисплеи никак не могут быть удобными - как минимум потому, что на них текст или картинки окажутся менее читабельными из-за наличия фона в виде предметов интерьера, которые просвечиваются через этот самый экран.
5. Силовое поле в качестве тюремного заграждения
Нелогично строить тюрьмы, где заграждение выключается вместе с электичеством. /Фото: fallout.fandom.com
Одна из самых эксплуатируемых демонстраций технологий киношного будущего - в тюрьмах больше не будет решёток, ведь их заменят силовым полем. Да только те же фильмы доказывают, что она не очень-то эффективная: практически всегда, где есть такое заграждение, будет сцена, где одной манипуляцией или отключением электричества всю эту ограничительную мощь попросту стирают с пути. А вот если бы на месте силового поля оказались бы традиционные замки и решётки, то условным нажатием одной кнопки освободить обитателя камеры было бы невозможно.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии