Кошка спасла брошенного ребенка
Есть множество прекрасных историй о том, что человек спасает или помогает животным. есть и другие, о том, как животные, могут заботиться о людях. Одна очень редкая история произошла в Обнинске, в России.
Перед входом в один из подъездов большого дома, в небольшой картонной коробке жила кошка. За три года никто не посмел ее обидеть, кошку любили за кроткий нрав и кормили всем миром, кто чем мог.
В один из дней в своей коробке кошка обнаружила человеческого ребенка. Она заботливо стала греть его своей теплой шубкой и петь ему колыбельные песни на своем кошачьем языке. Одна из жительниц подъезда, услышав громкое мяуканье кошки, решила, что кто-то ее обижает и подошла посмотреть почему такой крик. Каково же было ее удивление, когда она нашла в кошкиной коробке нежданного гостя. В тот день было довольно холодно, но брошенный ребенок был теплым, по словам обнаружившей его женщины.
Несколько часов кошка сидела в коробке и не смела отходить от ребенка ни на минуту, вот своим громким мяуканьем или песнями она решила привлечь внимание проходящих жильцов, ведь она понимала, что помощь может прийти только от человека. Женщина, которая первая обнаружила ребенка, по счастливой случайности оказалась медицинской сестрой.
Возле брошенного ребенка в кошкиной коробке находилось детское питание, памперсы. Сам же малыш был тепло и хорошо одет. Когда приехала полиция и врачи, кошка не хотела расставаться со своей находкой. По словам очевидцев, она громко и отчаянно мяукала и хотела заскочить в карету скорой помощи, чтобы находиться рядом с малышом. Но этого ей не удалось сделать. И ей ничего не оставалось, как сидеть много часов подряд на самой дороге, ожидая и веря, что машина вернется и привезет ей назад малыша. Проходившие мимо жильцы звали ее, но она продолжала упорно сидеть и ждать…
Малыша привезли в одну из больниц Обнинска. Его состояние оказалось удовлетворительным, чувствовал мальчик себя хорошо и был практически здоров. В настоящее время полицией ведется следствие по установлению местонахождения и данных родителей брошенного ребенка, правоохранительные органы очень надеются на помощь общественности.
А заботливая кошка, судя по всему, оказалась беременна и ждет появления на свет своих малышей. Жильцы дома уверены, что она будет заботливой мамой и не посмеет оставить своих котят. Теперь они любят ее еще больше и заботятся о ней.
Вот такая необычная история о простой дворовой кошке, благодаря которой был спасен человеческий брошенный ребенок. Странно получается, однако, а ведь некоторым мамам не лишним было бы брать пример с этой кошки.
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