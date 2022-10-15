К чему стоит приготовиться, если подключить розетку к розетке одним проводом

Приходилось ли когда-нибудь задумываться над тем, что случится с электросетью, если одну розетку подключить при помощи двойной вилки к другой розетке? Звучит как какой-то безумный эксперимент. Сложно представить, чтобы нечто подобное вообще пришло человеку в голову… И все же, наверняка «научный интерес» теперь мучит каждого кто подумал об этом. Что ж, попробуем разобраться.
Ничего хорошего не будет. |Фото: myseldon.com.
ВНИМАНИЕ: никогда и не при каких условиях не пытайтесь подключить розетку к розетке, соединив их двойной вилкой. Попытки сделать это могут закончиться крайне плохо как для человека, так и для энергосети и всего здания! В числе прочих последствий – пожар и удар током.
Идея подключения розетки к розетке звучит как какой-то абсурд, заслуживающий внимания в лучшем случае в рамках научно-популярного шоу. На самом деле это не совсем так. В редких ситуациях квалифицированные электрики могут соединять две розетки одной сети. Делается это в качестве временной меры в процессе ремонтных работ, если одна из розеток обесточена. Правда, применяется такой способ лишь в тех случаях, когда есть железобетонная уверенность в том, что перебиты и нулевой, и фазный провод сети. Однако, чтобы «баловаться» таким нужно быть электриком с хорошим стажем.
Как минимум все выбьет. |Фото: news.myseldon.com.
Во всех остальных случаях любые попытки подключения розетки к розетке – это крайне опасный эксперимент, напоминающий русскую рулетку не только по тем рискам, который он несет, но и по перечню возможных последний. Поэтому поверим еще раз: никогда и не при каких условиях не пытайтесь где-либо соединить две розетки одним проводом!
Фазу и ноль нельзя совмещать. |Фото: mosregtoday.ru.
Для начала немного теории. В любой розетке есть два провода: нулевой и фазный. Если соединить их вместе, происходит короткое замыкание – аварийная ситуация в электрической сети, вызываемая прохождения тока по самому короткому и прямому пути ради истощения собственного потенциала. Заканчивается это лавинообразным увеличением силы тока и сильнейшему разогреву электрической цепи. Именно по этой причине короткие замыкания нередко становятся причиной пожаров. И так как в большинстве случае человек не знает где ноль, а где фаза, то попытка соединить две розетки одним проводом с двумя вилками закончится одним из трех сценариев:
Может случиться полномасштабный пожар. ¦Фото: ryazpressa.ru.
Вариант первый – в доме подведено трехфазное питание 380 В. В этом случае гарантированно происходит короткое замыкание.
Вариант второй – фазы и нули двух розеток при подключении между собой не совпали. Первая фаза попала во второй ноль, а первый ноль попал во вторую фазу. В этом случае происходит короткое замыкание.
Вариант третий – фазы и нули двух розеток при подключении между собой совпали. Если направления тока совпали, то ничего не произойдет. Сеть продолжит работать, как и раньше.
В заключение остается напомнить, что в лучшем случае короткое замыкание выбьет щиток и оставит без электричества весь дом. В худшем (и наиболее вероятном) случае короткое замыкание станет причиной пожара. Кроме того, перегруженная сеть может моментально убить самого незадачливого «экспериментатора».
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