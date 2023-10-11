Лайфхаки, которые точно пригодятся в быту

Если вы устали от бытовых дел и думаете, что они отнимают у вас все силы и время, значит, мы идем к вам! Домашние хлопоты могут быть приятными, отвлекать от тяжелых мыслей и разгружать голову после сложного дня на работе, но только в том случае, если знать некоторые хитрости.
Мы любим облегчать жизнь своим читательницам, поэтому торопимся поделиться лайфхаками, которые точно пригодятся в быту.
1. Соль не даст маслу «стрелять»
Добавьте на горячую сковороду немного соли
Даже антипригарная сковорода не всегда является залогом того, что вы не будете пользоваться растительным маслом, ведь этот продукт является обязательным ингредиентом в рецептах многих блюд. Но с ним нужно быть предельно осторожным – наверняка на вашей кухне происходили ситуации, когда масло при попадании на сковороду начинало «стрелять» и разлетаться в разные стороны. Чаще всего это происходит, если посуда недостаточно хорошо просушена или на нее попадают капли воды. Из-за контакта с влагой масло брызгает, что чревато ожогами и другими неприятными последствиями.
Чтобы не приходилось думать, чем смазать обожженную кожу или вытереть очередное жирное пятно на стене, используйте обычную соль. Насыпьте щепотку в разогретую сковороду до того, как наливать в нее масло, и не придется уворачиваться от брызг. Более кардинальный вариант – перейти на приготовление духовке. Запеченное мясо, рыба и прочие блюда получаются не только более сочными, но и более полезными, так как содержат минимум масел и других жиров.
2. Вилкой удобно проверять готовность рыбы
Подденьте вилкой мякоть около позвоночника рыбы.
Многие хозяйки избегают рыбных блюд не только из-за своеобразного интенсивного запаха, но также из-за обилия костей, содержащихся во многих разновидностях рыбы, особенно речных. А зря, ведь в этом продукте огромное количество полезных веществ, необходимых для поддержания крепкого здоровья. Если боитесь костей, покупайте уже готовое филе, а появление запаха можно предотвратить, если вымочить рыбу в солевом растворе, после чего вытереть тушку бумажным полотенцем.
Ну что, убедили? Тогда рассказываем, как определить готовность рыбы – этот лайфхак является не менее полезным, чем предыдущие. Возьмите обычную вилку и попробуйте аккуратно отделить мякоть от позвоночника. Если получается, значит, рыбу уже можно снимать со сковороды, если возникают сложности – нужно подождать еще. Этот прием приходится как нельзя кстати, когда в рецепте не указывается точное время приготовления. Тогда вы можете легко себя обезопасить от сырого блюда.
3. Уксусный раствор может освежить зелень
Замочите петрушку с укропом в смеси воды и уксуса
Свежая зелень – настоящий маст-хэв на кухне. Только она дарит готовым блюдам такой потрясающий аромат, причем, совершенно неважно, речь идет о супе или яичнице. Единственный недостаток петрушки, укропа, кинзы и прочих трав состоит в том, что они очень быстро вянут, буквально на следующий день после покупки. Если вы заметили, что зелень в холодильнике далеко не такая свежая, как вам бы хотелось, замочите ее в уксусном растворе примерно на один час. Для его приготовления смешайте лист воды со столовой ложкой уксуса. По истечении времени достаньте травы, ополосните под проточной водой и промокните бумажным полотенцем – они снова приобретут привлекательный внешний вид.
Если же зелень уже не получается реанимировать, не выбрасывайте ее. Лучше засушите на подоконнике, в духовке или микроволновой печи, а затем пересыпьте в подходящую емкость и используйте вместе с другими специями. Некоторые травы после такой процедуры даже начинают более интенсивно пахнуть.
4. Отбивная будет с корочкой, если просушить мясо
Просушите мясо перед готовкой бумажным полотенцем
Главная ценность отбивных – в их сочности и хрустящей корочке. Именно этот тандем позволяет с гордостью подавать блюдо на праздничный стол и выслушивать комплименты от гостей. Увы, такого результата получается добиться далеко не всегда, а все потому, что на сковороду попадает мокрое мясо. В итоге влага снижает температуру мяса, а корочка не успевает вовремя образоваться и запечатать сок внутри отбивной.
По этой причине очень важно правильно подготавливать продукт. Его недостаточно хорошо промыть, нужно еще и тщательно просушить. Удобнее всего это делать обычной салфеткой или бумажным полотенцем, смотря, что оказалось под рукой. Подсушенная отбивная быстрее прожарится, покроется румяной хрустящей корочкой, но при этом останется нежной и сочной.
5. Творог для сырников нужно протирать
Протирайте творог через сито, чтобы он был воздушным
Завтрак – важная составляющая любого дня. Именно от него зависит настроение, заряд бодрости и энергии, а также дальнейшая продуктивность. Вот только завтракать чем-то тяжелым, например, пюре или макаронами с мясом, никто не любит – приходится придумывать более легкие, но не менее питательные альтернативы.
Отличный вариант – сырники, вот только готовить их нужно правильно, чтобы не получились забитыми и не разваливались на сковороде. Один из секретов идеального блюда – творог, протертый через сито. В этом случае масса получается нежной, воздушной и однородной. А еще в тесто полезно добавлять пару ложек кефира или ряженки – тогда сырники буквально тают во рту.
6. Наполнитель для кошачьего туалета устранит запах
Гранулы нужно насыпать в мокрые кроссовки.
Даже если в вашей квартире не живут домашние питомцы, держать в шкафчике наполнитель для кошачьего туалета все равно нужно. Рассказываем, зачем он может вам пригодиться. Главная функция наполнителя – впитывать влагу и посторонние запахи, а где, кроме лотка они могут появиться? Правильно, в обуви, особенно осенью, когда начинается активный сезон дождей.
Чтобы ботинки быстрее высыхали, а также не источали неприятный аромат, который возникает из-за размножения бактерий, кладите в них старые носки, заполненные гранулами. Наиболее эффективно средство подействует, если оставить наполнитель внутри обуви на несколько часов, а лучше на ночь.
Кстати, этот лайфхак можно использовать и в случае с мусорным ведром, в котором тоже часто накапливается влага и неприятный запах. Насыпьте несколько столовых ложек в емкость, добавьте пару капель эфирного масла, и можете забыть о существовании амбре на кухне!
7. Свитер перестанет линять, если его «заморозить»
Положите свитер на несколько часов в морозилку.
Бабье лето закончилось, хотя и не по календарю. Остается лишь смириться и запасаться теплой одеждой. Самым популярным предметом гардероба на ближайшие несколько месяцев точно станет свитер. Лучшими вариантами считаются изделия из натуральных материалов, например, шерсти или кашемира, но у них есть существенный недостаток – ткань быстро линяет.
Чтобы не приходилось каждый год обновлять свою коллекцию свитеров, прибегните к помощи морозилки. Возьмите свитер, положите его в пакет, чтобы он не впитал в себя лишние запахи, и отправьте «замораживаться» на несколько часов. Благодаря воздействию минусовой температуры, волокна станут более упругими, перестанут разрушаться и выпадать.
8. Мел для борьбы с жирными пятнами
Натрите жирное пятно на стене мелом
Заметили жирное пятно на стене? Хорошо, если краска или обои моющиеся – можно аккуратно пройтись по загрязненным участкам губкой со средством для посуды. А если нет? Подсчитывать, хватит ли денег на внеплановый ремонт? На самом деле все гораздо проще. Достаточно натереть пятно обычным мелом и подождать 15-20 минут, пока он подействует и впитает в себя жир. По истечении времени пройдитесь по стене чуть влажной тряпкой, чтобы убрать остатки мела, и наслаждайтесь чистотой.
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