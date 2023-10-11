Лайфхаки, которые точно пригодятся в быту

Если вы устали от бытовых дел и думаете, что они отнимают у вас все силы и время, значит, мы идем к вам! Домашние хлопоты могут быть приятными, отвлекать от тяжелых мыслей и разгружать голову после сложного дня на работе, но только в том случае, если знать некоторые хитрости.







Мы любим облегчать жизнь своим читательницам, поэтому торопимся поделиться лайфхаками, которые точно пригодятся в быту.



1. Соль не даст маслу «стрелять»

2. Вилкой удобно проверять готовность рыбы

3. Уксусный раствор может освежить зелень

4. Отбивная будет с корочкой, если просушить мясо

5. Творог для сырников нужно протирать

6. Наполнитель для кошачьего туалета устранит запах

7. Свитер перестанет линять, если его «заморозить»

8. Мел для борьбы с жирными пятнами

Добавьте на горячую сковороду немного солиДаже антипригарная сковорода не всегда является залогом того, что вы не будете пользоваться растительным маслом, ведь этот продукт является обязательным ингредиентом в рецептах многих блюд. Но с ним нужно быть предельно осторожным – наверняка на вашей кухне происходили ситуации, когда масло при попадании на сковороду начинало «стрелять» и разлетаться в разные стороны. Чаще всего это происходит, если посуда недостаточно хорошо просушена или на нее попадают капли воды. Из-за контакта с влагой масло брызгает, что чревато ожогами и другими неприятными последствиями.Чтобы не приходилось думать, чем смазать обожженную кожу или вытереть очередное жирное пятно на стене, используйте обычную соль. Насыпьте щепотку в разогретую сковороду до того, как наливать в нее масло, и не придется уворачиваться от брызг. Более кардинальный вариант – перейти на приготовление духовке. Запеченное мясо, рыба и прочие блюда получаются не только более сочными, но и более полезными, так как содержат минимум масел и других жиров.Подденьте вилкой мякоть около позвоночника рыбы.Многие хозяйки избегают рыбных блюд не только из-за своеобразного интенсивного запаха, но также из-за обилия костей, содержащихся во многих разновидностях рыбы, особенно речных. А зря, ведь в этом продукте огромное количество полезных веществ, необходимых для поддержания крепкого здоровья. Если боитесь костей, покупайте уже готовое филе, а появление запаха можно предотвратить, если вымочить рыбу в солевом растворе, после чего вытереть тушку бумажным полотенцем.Ну что, убедили? Тогда рассказываем, как определить готовность рыбы – этот лайфхак является не менее полезным, чем предыдущие. Возьмите обычную вилку и попробуйте аккуратно отделить мякоть от позвоночника. Если получается, значит, рыбу уже можно снимать со сковороды, если возникают сложности – нужно подождать еще. Этот прием приходится как нельзя кстати, когда в рецепте не указывается точное время приготовления. Тогда вы можете легко себя обезопасить от сырого блюда.Замочите петрушку с укропом в смеси воды и уксусаСвежая зелень – настоящий маст-хэв на кухне. Только она дарит готовым блюдам такой потрясающий аромат, причем, совершенно неважно, речь идет о супе или яичнице. Единственный недостаток петрушки, укропа, кинзы и прочих трав состоит в том, что они очень быстро вянут, буквально на следующий день после покупки. Если вы заметили, что зелень в холодильнике далеко не такая свежая, как вам бы хотелось, замочите ее в уксусном растворе примерно на один час. Для его приготовления смешайте лист воды со столовой ложкой уксуса. По истечении времени достаньте травы, ополосните под проточной водой и промокните бумажным полотенцем – они снова приобретут привлекательный внешний вид.Если же зелень уже не получается реанимировать, не выбрасывайте ее. Лучше засушите на подоконнике, в духовке или микроволновой печи, а затем пересыпьте в подходящую емкость и используйте вместе с другими специями. Некоторые травы после такой процедуры даже начинают более интенсивно пахнуть.Просушите мясо перед готовкой бумажным полотенцемГлавная ценность отбивных – в их сочности и хрустящей корочке. Именно этот тандем позволяет с гордостью подавать блюдо на праздничный стол и выслушивать комплименты от гостей. Увы, такого результата получается добиться далеко не всегда, а все потому, что на сковороду попадает мокрое мясо. В итоге влага снижает температуру мяса, а корочка не успевает вовремя образоваться и запечатать сок внутри отбивной.По этой причине очень важно правильно подготавливать продукт. Его недостаточно хорошо промыть, нужно еще и тщательно просушить. Удобнее всего это делать обычной салфеткой или бумажным полотенцем, смотря, что оказалось под рукой. Подсушенная отбивная быстрее прожарится, покроется румяной хрустящей корочкой, но при этом останется нежной и сочной.Протирайте творог через сито, чтобы он был воздушнымЗавтрак – важная составляющая любого дня. Именно от него зависит настроение, заряд бодрости и энергии, а также дальнейшая продуктивность. Вот только завтракать чем-то тяжелым, например, пюре или макаронами с мясом, никто не любит – приходится придумывать более легкие, но не менее питательные альтернативы.Отличный вариант – сырники, вот только готовить их нужно правильно, чтобы не получились забитыми и не разваливались на сковороде. Один из секретов идеального блюда – творог, протертый через сито. В этом случае масса получается нежной, воздушной и однородной. А еще в тесто полезно добавлять пару ложек кефира или ряженки – тогда сырники буквально тают во рту.Гранулы нужно насыпать в мокрые кроссовки.Даже если в вашей квартире не живут домашние питомцы, держать в шкафчике наполнитель для кошачьего туалета все равно нужно. Рассказываем, зачем он может вам пригодиться. Главная функция наполнителя – впитывать влагу и посторонние запахи, а где, кроме лотка они могут появиться? Правильно, в обуви, особенно осенью, когда начинается активный сезон дождей.Чтобы ботинки быстрее высыхали, а также не источали неприятный аромат, который возникает из-за размножения бактерий, кладите в них старые носки, заполненные гранулами. Наиболее эффективно средство подействует, если оставить наполнитель внутри обуви на несколько часов, а лучше на ночь.Кстати, этот лайфхак можно использовать и в случае с мусорным ведром, в котором тоже часто накапливается влага и неприятный запах. Насыпьте несколько столовых ложек в емкость, добавьте пару капель эфирного масла, и можете забыть о существовании амбре на кухне!Положите свитер на несколько часов в морозилку.Бабье лето закончилось, хотя и не по календарю. Остается лишь смириться и запасаться теплой одеждой. Самым популярным предметом гардероба на ближайшие несколько месяцев точно станет свитер. Лучшими вариантами считаются изделия из натуральных материалов, например, шерсти или кашемира, но у них есть существенный недостаток – ткань быстро линяет.Чтобы не приходилось каждый год обновлять свою коллекцию свитеров, прибегните к помощи морозилки. Возьмите свитер, положите его в пакет, чтобы он не впитал в себя лишние запахи, и отправьте «замораживаться» на несколько часов. Благодаря воздействию минусовой температуры, волокна станут более упругими, перестанут разрушаться и выпадать.Натрите жирное пятно на стене меломЗаметили жирное пятно на стене? Хорошо, если краска или обои моющиеся – можно аккуратно пройтись по загрязненным участкам губкой со средством для посуды. А если нет? Подсчитывать, хватит ли денег на внеплановый ремонт? На самом деле все гораздо проще. Достаточно натереть пятно обычным мелом и подождать 15-20 минут, пока он подействует и впитает в себя жир. По истечении времени пройдитесь по стене чуть влажной тряпкой, чтобы убрать остатки мела, и наслаждайтесь чистотой.