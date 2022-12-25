Чтобы шерсть не «кусалась»: 6 бабушкиных методов, которые работают на ура

1. Смягчаем средствами

Кондиционер для шерсти. \ Фото: allesfuerdaheim.de.

Используем кондиционеры для смягчения шерстяных изделий. \ Фото: ruzhda.ir.

2. В бой идут шампуни и бальзамы

Используйте шампуни и бальзамы для стирки шерстяных вещей. \ Фото: google.ru.

В бой идут шампуни и бальзамы для волос. \ Фото: vk.com.

3. Полощаем правильно

Лайфхак от бабушки: Просто используйте глицерин. \ Фото: stylo.grid.id.

Бабушкины советы в помощь. \ Фото: serviceyard.net.

4. Используем горчицу

Горчичный порошок в помощь. \ Фото: pinterest.com.

Используем горчицу, чтобы шерсть не кусалась. \ Фото: investincauca.com.

6. Замораживаем

Заморозка шерстяных изделий. \ Фото: blogspot.com.

Чтобы шерсть не кусалась, просто отправь её в морозильник. \ Фото: google.com.

7. Отпариваем

Отпариваем шерстяные вещи. \ Фото: google.com.

Чтобы шерсть не кусалась, просто добавь пар. \ Фото: cnnturk.com.