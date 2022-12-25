Чтобы шерсть не «кусалась»: 6 бабушкиных методов, которые работают на ура

Холодной зимой лучшим вариантом согреться являются вещи из натуральной шерсти. Но чаще всего можно столкнуться с неприятным последствием – покусыванием и раздражением кожи после ношения. Чтобы избежать этого, необходимо воздействовать на мелкий шерстяной ворс, чтобы сделать его мягче. А как этого добиться – читайте дальше в статье.
1. Смягчаем средствами
Кондиционер для шерсти. \ Фото: allesfuerdaheim.de.
Один из вариантов избавления от колкости практически любых вещей, включая шерстяные – это кондиционер для белья. Однако, если в распоряжении именно натуральная шерсть, необходимо учесть несколько нюансов его применения. Во-первых, добавлять его нужно в увеличенном количестве, чем заявлено в инструкции на банке или упаковке.
Используем кондиционеры для смягчения шерстяных изделий. \ Фото: ruzhda.ir.
Важно также замачивать вещь в ощутимо тёплой воде. По истечению нужного количества времени, заявленного производителем, выполаскивайте изделие исключительно в прохладной воде. Щелочь в кондиционере, соединяясь с теплой водой, позволит мелкому ворсу стать мягче, а, столкнувшись с холодом, прижмет его к основной нитке.
2. В бой идут шампуни и бальзамы
Используйте шампуни и бальзамы для стирки шерстяных вещей. \ Фото: google.ru.
В ассортименте у каждой хозяйки найдется баночка-другая средств для головы. Идеальная связка – это шампунь и бальзам для волос, которые также можно использовать для шерстяных вещей. В первую очередь необходимо тщательно выстирать вещь с шампунем, аккуратно промывая её так, как это происходит с волосами.
В бой идут шампуни и бальзамы для волос. \ Фото: vk.com.
Затем, после тщательного выполаскивания, рекомендуется смазать её бальзамом и оставить примерно на полчаса, после чего вещь выполаскивают и тщательно сушат. Важно следить за тем, чтобы это были средства не для окрашенных волос, которые могут испортить текстуру шерсти.
3. Полощаем правильно
Лайфхак от бабушки: Просто используйте глицерин. \ Фото: stylo.grid.id.
Не менее важным аспектом ухода и смягчения шерстяной вещи является её правильное полоскание. Допускаются практически любые, удобные виды стирки, а вот во время полоскания можно воспользоваться способом, о котором знают наши бабушки. Добавьте в воду соль с уксусом, где последнего необходимо добавлять чайную ложку на каждые десять литров жидкости.
Бабушкины советы в помощь. \ Фото: serviceyard.net.
Второй вариант – задействование глицерина. Этот смягчающий компонент отлично воздействует на шерстяную нить. Однако придется оставить вещь замоченной примерно на тридцать минут, а затем прополоскать большим количеством воды.
4. Используем горчицу
Горчичный порошок в помощь. \ Фото: pinterest.com.
Необходимо сразу отметить, что использование горчичного порошка допускается только на тёмных вещах. В противном случае есть возможность повредить расцветку изделия, поскольку сама горчица тоже имеет весьма яркий оттенок, что легко передается на белые и светлые тона.
Используем горчицу, чтобы шерсть не кусалась. \ Фото: investincauca.com.
Задействовать её нужно во время процесса полоскания. Для этого в воду добавляют небольшую щепотку порошка, а затем в обычном режиме прополоскать. Главное правило – лёгкий отжим, а также сушка исключительно в горизонтальном положении без подвешивания.
6. Замораживаем
Заморозка шерстяных изделий. \ Фото: blogspot.com.
Эффективность описанных выше способов зачастую зависит от структуры, плотности и особенностей шерстяной нити, а потому они могут помочь в разной степени. Наиболее эффективном вариантом считается простое замораживание.
Чтобы шерсть не кусалась, просто отправь её в морозильник. \ Фото: google.com.
Для этого вещь предварительно стирают с кондиционером, отжимают, избавляя от влаги, а затем, не дожидаясь высыхания, складывают в пакет и отправляют на заморозку. Для эффекта необходимо подождать несколько дней, прежде, чем вытащить вещь и разморозить её. Если с первого раза способ не сработал, можно попробовать ещё несколько раз до размягчения нитей.
7. Отпариваем
Отпариваем шерстяные вещи. \ Фото: google.com.
Прямо противоположным предыдущему методу является способ отпаривания. Он будет актуален в случае, если в доме есть техника с этим режимом, например, паровая машина или утюг. Подойдет также стандартный пароочиститель.
Чтобы шерсть не кусалась, просто добавь пар. \ Фото: cnnturk.com.
Для этого сухую вещь необходимо обработать исключительно струёй горячего воздуха, не прикасаясь к ней основой поверхностью техники. В результате колкость быстро уйдет, а волокна станут существенно мягче.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии