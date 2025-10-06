4 мифа о воде, верить в которые нужно прекратить немедленно

Вода — суть нашей жизни, безусловно. Без нее человек не способен продержаться и недели. Вода составляет целых 60% от веса нашего тела и играет чертовски важную роль в том, чтобы организм функционировал нормально. Поддерживать водный баланс очень важно, но не менее важно — осознавать, что вы делаете.
Вода с легкостью может превратиться в самый настоящий яд, способный принести телу не малый ущерб. Вспомните, хотя бы, средневековые пытки водой. В настоящий момент, существует целая серия мифов о гидрации, которые не только не соответствуют действительности, но и могут навредить вам. Сегодня мы развенчаем несколько самых стойких историй о воде, верить в которые нужно перестать прямо сейчас.
Два литра в день
Это самое известное и одно из самых смешных правил, которым следуют очень большое количество людей. Началось все со статьи, которую позволил себе опубликовать в журнале Американского физиологического общества профессор Хайнц Вэлтин, не утруждая себя поисками каких-бы то ни было доказательств. На самом же деле, нет никаких точных данных о том, сколько именно воды нужно выпивать вам ежедневно. Это зависит от многих факторов: вес тела, температура на улице, повседневная деятельность и, самое важное — рацион, из которого организм черпает до 40% нормы воды.
Жажда — признак обезвоженности
Строго говоря, это правда. Жажду вызывает уменьшение содержания воды в теле. На целых 2%. Не так уж и страшно, верно? То есть, вы можете не тратить кучу нервов, бегая в панике при малейших признаках жажды. Организм покажет вам сам, когда уровень опасности станет красным: при обезвоживание на 8%, вы будете испытывать головокружение и прочие неприятные симптомы.
Спортивные напитки
Предание гласит, что лучше всего для спортсмена после хорошей тренировки, будет специальный, полный электролитов (ионов соли) напиток. Звучит довольно логично, ведь электролиты и в самом деле важны: они поддерживают pH уровень крови и участвуют в функционировании нервной системы. Но, по сути, специальные напитки, вроде Gatorage — продукт исключительно маркетинговый. Такое количество электролитов может потребоваться вам после тренировки длиною в день. Не готовитесь к марафону? Обойдитесь обычной водой.
Вода и токсины
Широко распространено убеждение, что вода вымывает токсины из тела. Это не совсем так. Популярное заблуждение гласит — много воды поможет вашему организму справиться с последствиями тяжелого уик-энда.H2O может, фактически, процесс этот предотвратить, поскольку переизбыток воды снижает концентрацию соли в крови. Что может, в свою очередь, привести к повреждению как печени, так и почек.
